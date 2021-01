Renata Fan diz que goleada poderia ter sido maior e comemora: ‘Ninguém me segura’

O São Paulo sofreu a maior goleada para o Internacional na história do confronto entre paulistas e gaúchos. Após o 5 a 1 na última quarta-feira (20), o colorado ainda tomou a liderança do tricolor paulista.

Torcedora fanática do clube gaúcho, Renata Fan aproveitou a vitória histórica para lembrar aos seus companheiros de Jogo Aberto que o Inter foi preterido frente ao São Paulo.

“Inter veio para São Paulo e foi desmerecido por todos vocês aqui nesse programa. Ganhou por 5 a 1 e poderia ter sido mais. Eu esperava que o Inter vencesse a partida, mas acreditava que seria um jogo duro. Isso porque eu respeitava o líder. Agora muita gente não respeitou o vice-líder. E não foi só uma vitória, foi uma goleada”, disse a apresentadora.

Além de pedir mais respeito aos colegas, a apresentadora não poupou elogios ao técnico do colorado, Abel Braga.

“O mérito é todo do Abel Braga. Inter e Abelão, esse é amor é incondicional, é para sempre, é para vida. Hoje ninguém me segura”, finalizou.

Apesar da liderança, o Inter tem um clássico na próxima rodada contra o Grêmio, no Beira-Rio, no próximo domingo (24). Enquanto isso, o São Paulo encara o Coritiba no Morumbi.

