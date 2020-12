Renata Fan comemora vitória e agradece D’alessandro: ‘Cara que mudou o Inter’ Apresentadora postou vídeo e escreveu texto exaltando o argentino em rede social

A apresentadora Renata Fan postou um vídeo e escreveu um texto agradecendo a D’alessandro, que fez sua última partida com a camisa do Internacional na vitória do Colorado por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, no Beira-Rio. Renata comemorou o triunfo e exaltou a importância de D’ale para ela e para o clube.

– Que vitória! Confronto direto! Final, Inter 2×0 Palmeiras! D’ale, o maior e melhor que vi jogar no Colorado! Inigualável! Que tristeza! E, ao mesmo tempo, o cara que mudou o Inter! E me transformou em uma torcedora maiúscula! Obrigada, meu Ídolo! Gracias! Vc cumpriu seu papel com maestria – escreveu Renata em sua conta Instagram.

D’alessandro entrou aos 40 minutos do segundo tempo e fechou o ciclo no Inter em uma atuação segura do Colorado contra o Palmeiras. Com a vitória, o clube gaúcho chegou aos 44 pontos e está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro.

