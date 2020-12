Renata Fan comemora vitória do Internacional no Brasileirão: ‘Finalmente’

O Internacional venceu o Botafogo de virada por 2 a 1 no último sábado em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, e a apresentadora Renata Fan comemorou nas redes sociais. Após sete rodadas sem vitória, o resultado foi valorizado por Renata, apesar de considerar a única coisa de positiva no jogo. Apresentadora ainda criticou a arbitragem.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

– Finalmente voltamos a vencer e olha que o árbitro quase manchou o resultado. Final 2×1 para o Inter para cima do Botafogo. De bom, só o resultado. Com isso, ótimo sábado a todos por aqui! Que sufoco, para variar – postou Renata Fan em sua conta no Instagram.

O segundo gol do Inter, marcado por Yuri Alberto, foi gerado de uma falta cobrada pelo lateral alvinegro Kevin. O árbitro, que estava de costas para o lance, não viu o gol, foi chamado pelo VAR para analisar e confirmou o gol.

Com a vitória, o Internacional chegou a 5ª colocação, com 41 pontos, mas pode descer duas posições em caso de vitória de Fluminense e Santos. Já o Botafogo vive situação delicadíssima e está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também