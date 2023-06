Renata Dominguez batiza a filha no Cristo Redentor: ‘Marcado na memória’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 13:22 Compartilhe

A atriz Renata Dominguez compartilhou o álbum de batismo da filha, Giulia, de seis meses, que aconteceu no Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor.

Nesta sexta-feira (30), ela usou o seu Instagram para mostrar os registros da celebração.

“Batizar a Giulia no Cristo Redentor foi especial. A condução do Padre @rardenpedrosa foi emocionante, só família presente e uma energia diferenciada porque nos sentimos mais pertinho de Deus. Com certeza, um daqueles dias que ficarão marcados na memória pra sempre!!”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel.

O papai coruja, Leandro Gléria, marido da atriz, também divulgou imagens em seu perfil.

“#TBT cheio de amor no batizado da nossa pequena @giuliadominguez”, relembrou.

A menina é a primeira filha da atriz. Juntos desde 2018, Renata e Leandro Gléria se casaram em 2021. Ele também é pai de Vic Gléria, de oito anos.

