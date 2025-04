Renata brinca com Maike no ‘BBB 25’: ‘O beijo mais demorado do programa’

O casal Renata e Maike, formado na festa do último sábado, 5, no BBB 25, trocou muitos beijos na tarde desta terça-feira, 8.

Durante o dia, a ex-BBB Beatriz Reis visitou a casa para uma ação comercial e brincou com Renata: “O beijo saiu, né?”. Para outros brothers, a bailarina comentou: “Todo mundo que vier vai falar isso”, comentou a bailarina com outros brothers. Sabrina Sato, que visitou os brothers na tarde da última segunda-feira, 7, também brincou com a demora do beijo dos brothers.

Renata comentou com Maike: “Ficou conhecido em rede nacional, o beijo mais demorado do programa”. Maike respondeu que foi um beijo seguro: “Não foi brincadeira, entendeu?”. João Pedro então disse: “Não é um beijo que vai ficar só aqui e acabou. Um beijo para sempre, num reino tão tão distante”, fazendo referência ao filme Shrek. Os brothers então começam a brincar com as referências da animação.

Renata disse a Maike que o primeiro beijo dela do ano foi com o brother. O paulista brincou: “O meu também.” A bailarina logo rebate: “Claro que não, né Maike? O seu foi aqui, mas não foi comigo não.” Maike já havia ficado com Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, no início da edição.

Renata comentou com Maike que no início das investidas do brother, ela levava na brincadeira. “Tu falava e eu achava que estava brincando, tanto que não desenrolou.” Maike disse que era porque Eva, a dupla da bailarina na casa, não deixava.

“A Eva até falava que não, mas por causa do foco, porque eu ficava pensando: ‘minha cabeça já está zoada com coisas daqui, imagina eu ter que dividir a atenção com isso’. (…) É tanta coisa aqui para se preocupar. Aí depois que a Eva saiu…”

“Tá vendo?”, Maike respondeu, rindo. “Depois que ela saiu, eu fiquei pensando no jogo, fiquei uns dias mal e pensei que a essa altura do campeonato o Brasil já me conhece, então resolvi dar uma chance.”