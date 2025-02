Renata Brás debocha de rumores de affair com Dolabella; Wanessa Camargo se manifesta

Renata Brás, de 48 anos, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 14, debochando da repercussão das imagens que viralizaram, nas quais aparece em uma piscina de um hotel na companhia de Dado Dolabella, 44 anos.

Os cliques foram feitos um dia após Wanessa Camargo, 42 anos, confirmar o fim do seu relacionamento com o cantor.

“Conhece a loira do banheiro? Agora toma cuidado que tem a mulher da piscina”, disparou Renata dentro de uma piscina, em tom de deboche.

Antes disso, a filha de Zezé Di Camargo quebrou o silêncio sobre os boatos de que a atriz, que é sua amiga, estaria vivendo um affair com seu ex-namorado.

“Quero esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha, que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente”, explicou.

“Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo. Rê, eu te amo”, finalizou a cantora.