Renata Banhara é nomeada Embaixadora do Projeto Mulheres Valentes em Extrema – MG

Na noite desta terça-feira (20), a atriz e apresentadora Renata Banhara esteve na cidade de Extrema, localizada no Sul de Minas Gerais, junto à Serra da Mantiqueira, ao lado de autoridades regionais, onde foram convidados a participarem do Projeto Mulheres Valentes.

O projeto foi realizado através de uma parceria pioneira entre a Câmara Municipal e a Prefeitura da cidade de Extrema, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, que tem como objetivo principal promover ações específicas visando o fim da violência contra a mulher.

Banhara que atualmente é uma Ativista de Causas Femininas, teve a missão em ministrar uma palestra para todos os presentes, que lotaram as dependências do evento, em prol do fim da violência contra as mulheres.

Na ocasião foi lançado a Cartilha Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, uma espécie de guia contendo as Leis, endereço, telefone, informações e tudo mais que uma mulher precisa saber caso seja agredida.

Ainda durante o evento, Renata foi nomeada com uma linda placa com o título de Embaixadora do Projeto Mulheres Valentes em Extrema, assim como homenageada com um lindo buquê de rosas vermelhas, entre outros vários mimos.