‘Renascer’: João Pedro descobre segredo e pede Sandra em casamento; saiba qual é

Os próximos capítulos de Renascer prometem grandes emoções, principalmente para os fãs do casal João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio). O filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) será surpreendido por uma notícia bombástica e acabará pedindo a mão da moça em casamento.

João, que acabou de perder o irmão, José Venâncio (Rodrigo Simas) por conta de Egídio (Vladimir Brichta), prometeu vingança. Entretanto, desistirá de seu plano quando descobrir que Sandra, que é filha do coronel, está grávida.

Quando descobrir a gravidez, a jovem, a princípio, guardará segredo do ex-namorado, mas, ao revelar para a mãe, Dona Patroa (Camila Morgado) e para o Pastor Lívio (Breno da Matta), será incentivada a contar a verdade para João, para tentar acabar com a guerra entre as famílias.

Sandra, então, tomará coragem para revelar o segredo e o rapaz pedirá a mão da mocinha em casamento. Ela dirá sim e fará com que a vingança contra seu pai seja esquecida por seu noivo.