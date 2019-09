Renan valoriza Copa do Mundo de vôlei: ‘Competição das mais difíceis de se jogar’

Apesar do clima de fim de temporada para a seleção brasileira de vôlei, o técnico Renan Dal Zotto faz questão de valorizar a disputa da Copa do Mundo, no Japão. O Brasil estreará em sua quinta competição do ano nesta terça-feira, às 6 horas (horário de Brasília), na cidade de Nagano.

“A Copa do Mundo é uma competição extremamente importante no calendário internacional e seguramente uma das mais difíceis de se jogar. São 12 grandes seleções, todas muito fortes, e sempre em um ano que antecede a principal competição que temos, que são os Jogos Olímpicos”, afirma Renan.

A estreia será contra o Canadá. Na sequência, o Brasil duelará com Austrália, Egito, Rússia e Irã, na cidade de Nagano. A série seguinte de jogos será realizada em Hiroshima, contra Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia, Japão e Itália. Ao todo, 12 seleções competem na Copa do Mundo, disputada a cada quatro anos.

Renan conta com boas recordações do Japão. Foi lá que conquistou seu primeiro grande título pela seleção como treinador. Em 2017, seu primeiro ano na equipe, ele guiou a seleção ao troféu da Copa dos Campeões – antes conquistara o Sul-Americano, de nível técnico bem inferior.

A nova competição em solo japonês já servirá de experiência ao grupo brasileiro em preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, que serão disputados em Tóquio. Para o torneio deste ano, Renan levou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Felipe Roque; os centrais Lucão, Maurício Souza, Isac e Flávio; os ponteiros Lucarelli, Leal, Douglas e Maurício Borges, e os líberos Thales e Maique.

Antes da Copa do Mundo, a seleção masculina disputou a Liga das Nações, os Jogos Pan-Americanos, o Pré-Olímpico e o Campeonato Sul-Americano.