Renan ressalta superação do Brasil em sequência desgastante na Copa do Mundo

O técnico Renan Dal Zotto, da seleção brasileira de vôlei masculino, comemorou bastante a vitória sobre a Polônia obtida neste domingo, especialmente devido ao desgaste imposto pela sequência de jogos. O resultado positivo deixou sua equipe a um triunfo de comemorar o título da Copa do Mundo, disputada no Japão.

“Estou muito feliz por essa vitória, que foi muito importante porque jogamos hoje com uma das principais seleções do mundo, atual campeã mundial, e hoje foi a nossa nona partida em uma competição muito longa, duríssima, num jogo extremamente delicado e difícil de ser jogado”, comentou o treinador.

A Copa do Mundo já é a quinta competição que contou com a participação da seleção brasileira masculina neste ano. Antes, a equipe já havia competido na Liga das Nações, nos Jogos Pan-Americanos, no Pré-Olímpico e no Campeonato sul-americano. Próximo do fim da temporada, o time tenta superar o desgaste físico e mental provocado pela sucessão de eventos.

O meia de rede Lucão também se mostrou aliviado após ajudar a seleção brasileira a passar pelo forte time europeu, em uma rivalidade que se acentua a cada dia. “Foi uma grande partida. Ganhar da Polônia é sempre importante. Sempre nos encontramos e isso dá uma moral para esses próximos confrontos e também para seguirmos neste campeonato”.

Segundo melhor pontuador do Brasil neste domingo, com 21 pontos – só perdeu para o oposto Alan, que marcou 27 – o ponteiro seguiu a mesma linha de Lucão ao comentar a partida. “Foi um jogo muito difícil e sabíamos que seria assim. A Polônia fez um bom jogo. Tivemos um pouco de dificuldade na recepção, mas acho que merecemos essa vitória”, afirmou o cubano naturalizado.

Após superar a atual campeã mundial, o time de Renan Dal Zotto volta à quadra em Hiroshima nesta segunda-feira, às 7h20 (Brasília), precisando apenas vencer o Japão, dono da casa, para erguer seu terceiro troféu da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.