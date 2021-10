Renan Mota espera evolução no Vila Nova na Série B do Brasileirão Meia quer que o time faça uma boa reta final na segunda divisão do campeonato nacional

Destaque no Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer o crescimento da equipe na reta final do Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, a meta é fazer uma grande sequência em 2021.

– O elenco tem se dedicado muito para melhorar o rendimento em campo e para buscar uma melhor posição na tabela da Série B. Nossa ideia é terminar o ano com vitórias e boas apresentações na competição – disse.

Renan ainda falou sobre seu crescimento no Tigrão.

– Estou muito feliz aqui no clube e trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do Vila Nova. Venho me dedicando para encerrar o ano com vitórias – concluiu.

O Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, quando visita o Brasil de Pelotas, pela 30ª rodada do Brasileirão da Série B. A equipe de Renan Mota ocupa a 13ª colocação na segunda divisão nacional com 37 pontos.

