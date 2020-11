Renan Mota destaca evolução no Kyoto Sanga e no futebol japonês Meio-campista brasileiro sonha com acesso para a primeira divisão japonesa

Um dos principais destaques do Kyoto Sanga desde 2019, o meia Renan Mota falou sobre a evolução que teve desde a sua chegada ao futebol japonês. Segundo o atleta, seu desejo é continuar melhorando seu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses.

– O futebol japonês é muito dinâmico e isso é importante. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com a evolução que tive desde que cheguei aqui. Vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses. Essa é a meta agora.

Ainda de acordo com Renan, que tem passagens por Santos e Figueirense, o Kyoto trabalhará para fazer uma grande reta final de Liga J2.

– Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar seu rendimento e conquiste grandes resultados nos próximos meses. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível.

