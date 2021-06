Renan Lodi sofre trauma na região da bacia e será reavaliado na Seleção Lateral-esquerdo, que sentiu dores na lombar após choque com Valencia no 1 a 1 com o Equador, continuará tratamento médico e fisioterapia. Reavaliação será segunda-feira

A Seleção Brasileira tem uma dúvida para sua sequência na Copa América. O lateral-esquerdo Renan Lodi sofreu um trauma na região da bacia em uma jogada no decorrer do empate em 1 a 1 com o Equador, neste domingo, no Estádio Olímpico de Goiânia.

De acordo com a CBF, Lodi continuará com seu tratamento e a fisioterapia e passará por uma nova avaliação nesta segunda-feira. O lateral sentiu dores na lombar após um choque com o equatoriano Enner Valencia no fim do primeiro tempo.

Após receber atendimento, Renan Lodi voltou para o segundo tempo. Porém, três minutos depois, pediu substituição e deu lugar a Danilo. Ao ser sacado, Lodi ficou no banco aos prantos.

Tite falou sobre a conduta do jogador do Atlético de Madrid no jogo.

– – O limite da dor é tu saber se vai ou não ter condições. Quando teve o intervalo, ele disse “eu vou voltar e se sentir vou avisar, eu não quero prejudicar a equipe”.

A Seleção fará um treino na capital goiana às 10h30, no Serrinha. À tarde, embarcará rumo ao Rio de janeiro e, em seguida, irá para a Granja Comary.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também