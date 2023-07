Renan Lodi chega a Marselha e deve assinar com Olympique

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 15:05 Compartilhe

O lateral-esquerdo brasileiro do Atlético de Madrid, Renan Lodi, deve se transferir para o Olympique de Marselha nos próximos dias, disse nesta quinta-feira (13) à AFP uma fonte próxima à negociação, confirmando informações divulgadas por vários veículos da mídia esportiva.

O jogador estava programado para chegar a Marselha, no sul da França, no início da noite desta quinta, antes de passar por um exame médico na sexta-feira.

A transferência está avaliada em cerca de 13 milhões de euros (R$ 70 milhões pela cotação atual). Será a segunda contratação do Marselha depois do meia francês naturalizado centro-africano Geoffrey Kondogbia, procedente também do Atlético de Madrid.

Renan Lodi, de 25 anos, chegou ao clube da capital espanhola em 2019. Tendo sido titular em algumas ocasiões nas primeiras temporadas, acabou sendo emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. O jogador vestiu a camisa da seleção brasileira em 16 partidas.

stt/dr/aam/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias