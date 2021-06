Renan Lodi celebra bom momento na Seleção Brasileira: ‘Procuro construir meu caminho aqui’ Lateral-esquerdo valoriza bom desempenho mesmo com poucos jogos na equipe canarinha e destaca que trabalho no clube e na Seleção são cruciais para seguir em alta

A busca por espaços motiva Renan Lodi na Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo exaltou o bom momento e a maneira como tem contribuído para gols da equipe canarinha mesmo com poucos jogos.

– Fico feliz de ter poucos jogos na Seleção e de ter cinco assistências na Seleção e só ver números. Procuro fazer meu trabalho, construir meu caminho aqui. Fazendo grandes jogos no meu clube, vou ter minha oportunidade também – afirmou.

O jogador do Atlético de Madrid também falou sobre a disputa travada com Alex Sandro neste torneio.

– Claro que todos os jogadores gostam de atuar, eu não penso diferente. Mas penso sempre em trabalhar forte, nos preparando tanto no nosso clube quanto na Seleção para fazer grandes jogos. Eu me dou muito bem com Alex, aprendo com ele bastante, ele está sempre me motivando. É uma disputa saudável. Estou muito feliz pelo momento não só dele, mas meu também – declarou.

Lodi também falou sobre o desafio de encontrar brechas para conseguir mostrar seu futebol mesmo em um espaço curto.

– Não só quando tem esse espaço para poder romper no final do campo. Quando está fechado, bloqueado, procuro ir por dentro, quem esteja ali o Richarlison ou Cebola (Everton Cebolinha). Estou bem tranquilo. O espaço não está ali no fundo ou no meio, a gente tenta tabelar e chegar o mais rápido possível no gol adversário – disse.

A Seleção Brasileira realiza uma atividade ainda na tarde desta sexta-feira, na Granja Comary.

