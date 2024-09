Renan Filho: Faremos 5 novos leilões de rodovia em 2025 para atingir 35 na gestão Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 15:39 Para compartilhar:

O ministro dos Transportes, Renan Filho, ao comemorar o bem-sucedido leilão da Rota dos Cristais ocorrido nesta quinta-feira, 26, na B3, disse que no mês que vem será feito o sexto leilão. Ele adiantou ainda que outros cinco leilões serão feitos até o final do ano.

“Ou seja, o pipeline dos leilões saiu do papel, já está na rua, e no primeiro semestre do ano que vem a gente espera fazer cinco novos leilões para atingirmos a marca de 35 novos leilões nos quatro anos do governo Lula”, disse o ministro dos Transportes, que aproveitou o espaço para convidar os representantes de concessionárias presentes para participar dos próximos leilões.