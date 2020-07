Renan, ex-Botafogo, elogia Rafael Forster: ‘Vi poucos zagueiros com a qualidade que ele tem’ Ao LANCE!, goleiro destrincha características do ex-companheiro de Ludogorets-BUL, que assinou com o Alvinegro para a disputa do Campeonato Brasileiro

Revelado pelo Botafogo na última década, Renan é uma das pessoas que podem falar com propriedade sobre Rafael Forster, jogador contratado pelo Alvinegro na última semana para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os dois atuaram juntos no Ludogorets, da Bulgária, entre 2017 e 2020. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o goleiro contou de como era o dia a dia com o zagueiro.

– A minha relação com o Forster sempre foi muito boa. Ele chegou no clube um pouco depois que eu e nosso dia a dia era sempre divertido, a gente sempre ficava na resenha, era muita alegria com todos os brasileiros. Ele sempre me perguntou sobre o Botafogo, até mesmo sobre o Rio de Janeiro, eu espero que ele seja feliz no Botafogo, tenha sucesso, dê bastante alegria aos torcedores. Qualidade ele tem, e muita. Fica aqui a minha torcida e a saudade, realmente ele faz falta aqui pra gente – afirmou.

Rafael Forster não é um zagueiro marcado apenas pelos recursos defensivos. Mesmo jogando no primeiro terço do campo, o novo jogador do Botafogo gosta de ter a bola no pé e iniciar as jogadas, o que impressionava até mesmo Renan no Ludogorets.

– Os torcedores gostavam dele até pelo recurso técnico. Eu vi poucos zagueiros com a qualidade que ele tem e a tranquilidade absurda para sair jogando com a bola no pé. Ainda mais no nosso time, que gosta de tocar a bola desde a defesa. Ele vai fazer muita falta. A vida segue e espero que ele seja muito feliz no Botafogo – analisou.

Renan e Rafael Forster comemoram título do Ludogorets (Foto: Divulgação)

Na atual Liga Europa, Rafael Forster atuou em quatro partidas e teve médias de 40.9 passes certos por duelo – os dados são do portal “Sofascore”. O Ludogorets se classificou para a fase mata-mata da competição.

– O Forster é um zagueiro muito técnico. Tem qualidade na saída de bola, uma tranquilidade que eu vi poucos zagueiros ter. É canhoto, ele também pode jogar de lateral, então pode ajudar o Botafogo nessas duas posições. É um jogador de grupo, de bom caráter. Nós vamos sentir falta dele aqui, mas com certeza ele vai agregar muito ao Botafogo. Eu espero que ele tenha sucesso – completou.

Renan também elogiou a postura de Rafael Forster fora de campo. O goleiro revelou que o zagueiro está animado para retornar a jogar no futebol brasileiro.

– Ele vai encaixar, primeiramente, no grupo, respeitando o clube e todo mundo. É uma pessoa do bom, vai ajudar dessa forma. Depois, com a qualidade dele na saída de bola, vai ajudar bastante. A qualidade técnica e a personalidade vão ajudar muito. Ele está feliz e muito motivado – finalizou.

