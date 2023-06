Renan elogia seleção de vôlei após vitória sobre a França: ‘Personalidade muito grande’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 17:48 Compartilhe

O técnico Renan Dal Zotto não economizou elogios à seleção brasileira masculina de vôlei, após a bela vitória sobre a França, em Orléans, por 3 sets a 1 (25/20, 26/24, 19/25 e 25/23), neste domingo, no final da segunda semana da Liga das Nações.

“Hoje, mais do que nunca, o Brasil jogou ponto a ponto com uma personalidade muito grande, porque não é fácil jogar aqui, com todo esse público contra. Os jogadores entraram com muito foco e querendo demais esse resultado. E mais uma vez a força do time fez a diferença”, disse o treinador.

Bruninho, levantador e capitão do time, afirmou que são vitórias como esta que solidificam um time. “A partida foi muito importante para esse grupo. Importante passar por momentos como esse de pressão contra uma grande equipe. O time, mesmo em dificuldade no terceiro set, voltou para o quarto set com a cabeça no lugar, conseguiu virar no final e suportar a pressão deles. É até importante emocionalmente para a equipe, que fez dois ótimos sets no primeiro e no segundo set. O saldo dessa etapa é muito bom.”

O oposto Alano, maior destaque da partida com 24 pontos (23 de ataque e um de bloqueio), destacou que este grupo da seleção não sente pressão por atuar na casa do rival. “Jogar com a torcida adversária é sempre bom para a gente também, sinto que nosso time fica com uma energia diferente. Ganhar da França em casa é muito bom. A gente conseguiu fazer um jogo estável, no terceiro set deu mole no início, mas depois no quarto set voltou com a cabeça boa, não se desconcentrou, e a equipe está de parabéns. Agora é descansar que a próxima etapa vem logo.”

A seleção brasileira volta a jogar no dia 4 de julho, quando enfrenta a Itália na abertura da terceira semana da Liga das Nações, em Pasay City, nas Filipinas.

