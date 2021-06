Renan Dal Zotto convoca seleção para a Olimpíada

O técnico Renan Dal Zotto, que ainda se recupera da internação pelo novo coronavírus (covid-19), divulgou neste domingo (27) a relação com os 12 atletas convocados para defender a seleção brasileira masculina de vôlei na Olimpíada de Tóquio. A relação, baseada na equipe que conquistou o título inédito da Liga das Nações neste domingo, não tem surpresas.

Dal Zotto, que acompanhou a campanha do título à distância, escolheu os seguintes atletas para ir em busca do segundo ouro olímpico consecutivo (e quarto no geral) do vôlei masculino brasileiro: os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Wallace e Alan; os centrais Lucão, Maurício Souza e Isac; os ponteiros Lucarelli, Leal, Maurício Borges e Douglas e o líbero Thales.

O técnico Renan divulgou a lista dos 12 atletas que representarão nosso país em Tóquio! O anúncio veio logo após o título da Liga das Nações! Parabéns aos que vão, aos que dessa vez ficaram de fora, e contamos com a torcida de todos! É o voleibol brasileiro sempre forte! pic.twitter.com/Ky8RkTSWux — CBV (@volei) June 27, 2021 + Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar, esquartejar e comer a mãe

Seis dos doze convocados estiveram na campanha do ouro olímpico no Rio, em 2016: Bruninho, Wallace, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges e Lucarelli.

O Brasil estreará nos Jogos diante da Tunísia, no dia 24 de julho. Antes disso, a equipe desembarca no Brasil nesta segunda-feira (28) e inicia os treinamentos de preparação para Tóquio no dia 1º de julho, em São Paulo.

