Renan Correa surpreende e é ouro nos 200m rasos do Pan de Santiago

AFP - 02/11/2023 - 20:49

O jovem brasileiro Renan Correa conquistou a medalha de ouro nos 200 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 nesta quinta-feira (2), batendo o dominicano José González.

Correa, de 19 anos, fez o tempo de 20.37s, apenas 19 centésimos à frente de González, no estádio Nacional da capital chilena.

O dominicano, que na última terça-feira venceu a prova dos 100m, lutou até o final para conseguir a dobradinha nas provas de velocidade do Pan, feito alcançado pela última vez pelo canadense Andre De Grasse, nos Jogos de Toronto 2015.

A medalha de bronze ficou com Nadale Buntin, atleta de São Cristóvão e Neves.

Com esta vitória de Correa, campeão sul-americano sub-23, o Brasil se coloca à frente dos Estados Unidos na liderança do quadro de medalhas do atletismo do Pan de Santiago, com quatro ouros contra três da delegação americana.

