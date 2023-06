Renan celebra resiliência da seleção de vôlei na vitória contra Eslovênia pela Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 17:15 Compartilhe

O técnico Renan Dal Zotto destacou a resiliência da seleção brasileira masculina de vôlei após a vitória por 3 sets a 1 contra a Eslovênia na Liga das Nações. Saindo atrás no placar e precisando buscar a virada em um jogo complicado em Orléans, na França, o Brasil contou com uma grande atuação do oposto Alan e do ponteiro Lucarelli, que anotaram 19 pontos cada. O resultado mantém vivo o sonho de classificação para a próxima fase.

“Estou muito satisfeito com o time. Eles (jogadores) estiveram presentes o tempo todo, não se entregaram nunca e, mesmo nos momentos mais difíceis, foram fortes mentalmente”, destacou o treinador, que completou: “Esse foi o jogo da disputa de bronze do Mundial do ano passado, então a Eslovênia está bem ranqueada em nível internacional. Para a gente, é um passo importante para a classificação, a quinta vitória, e para o ranking mundial também”.

Fundamental para a vitória deste sábado, Alan celebrou seu desempenho individual um ano após a grave lesão no tendão de Aquiles, que o tirou das quadras na última temporada. “Hoje completa um ano certinho da minha lesão, e é aniversário do meu irmão mais novo o Darlan, que foi quem entrou no meu lugar quando eu me machuquei. Naquele momento do terceiro set, eu pude ser decisivo. Fui totalmente para o ponto e fui feliz de ter acertado o saque muito bem, e, depois, a gente fez o contra-ataque. Estou muito feliz de um ano depois eu estar bem, recuperado, podendo estar jogando em alto nível e ajudando a seleção.”

Na quarta posição da fase preliminar da Liga das Nações, a seleção brasileira de vôlei fecha a segunda semana do torneio contra os donos da casa e atuais campeões. Neste domingo, às 12h30, enfrenta a França em Orléans, adversário que tem bom retrospecto contra o Brasil: em seis jogos, são 4 vitórias francesas e apenas 2 brasileiras.

