Renan Bolsonaro nega relacionamento amoroso com assessor: ‘Ele era meu amigo’

Da Redação 09/10/2023 - 14:08

Em entrevista ao Leo Dias disponibilizada nesta segunda-feira, 9, Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu as alegações de seu ex-assessor Diego Pupe, que afirmou ter tido um relacionamento amoroso com ele. Prints de conversas foram mostradas ao “zero quatro”, como é chamado pelo pai, que rebateu.

+ EXCLUSIVO: ‘Namoramos por 1 ano e tenho provas’, diz influencer sobre romance com filho de Bolsonaro

+ Saiba quem é Diego Pupe, ex-assessor que diz ter tido romance com filho 04 de Bolsonaro

Resumo:

Jair Renan afirmou que os prints revelados pelo ex-assessor são parte de uma armação;

O filho do ex-presidente declarou ser heterossexual e se interessar por mulheres após ser questionado por Leo Dias;

O “zero quatro” ainda explicou que nunca teve preconceito em relação à orientação sexual de Diego Pupe.

Durante a conversa, Renan Bolsonaro reafirmou a sua orientação sexual. “Eu sou hétero, gosto de mulher”. Em algumas fotos tiradas da conversa do “zero quatro” com Diego Pupe, é citada uma pessoa chamada Vivian, amiga de Jair Renan. “Ela é uma transsexual, morava com a gente (ele e a mãe dele). Vivian me acompanhou desde o começo até o final da amizade (com o ex-assessor) e é a prova de que nada aconteceu.”

Nas imagens das conversas trocadas entre o filho do ex-presidente e seu ex-assessor, Jair Renan teria pedido para que os dois reatassem uma relação amorosa nas seguintes mensagens: “Eu te amo cara, mas não termina comigo por causa disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar? Vamos dar uma rapidinha antes da minha mãe acordar. Vivian dormiu, vem aqui no meu quarto, para de show, por favor.”

Durante a entrevista com Leo Dias, Renan disse que a amizade entre os dois começou em 2021, e deixou claro que os prints foram uma armação do ex-assessor. “Ele (Diego Pupe) começou a andar comigo e a me acompanhar em festas […] Ele era meu amigo e nessas andanças ele sempre me apresentava umas amigas dele e, se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele me apresentava”. Diego Pupe declarou que morava no quarto ao lado do “zero quatro”, e que Renan sempre recebia meninas no cômodo, mas o ex-assessor disse nunca ter ciúmes.

O filho do ex-presidente disse que nunca teve preconceito em relação à orientação sexual de Diego Pupe. “Independente do que a pessoa é, raça, cor, não tem nada a ver, estou ali pelo caráter da pessoa, sempre teve essa amizade entre a gente (Ele e o ex-assessor).”

