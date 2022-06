Renan aprova atuação da seleção de vôlei em preparação para Liga das Nações

Renan Dal Zotto exaltou a preparação da seleção brasileira masculina de vôlei visando a Liga das Nações. Neste domingo, o Brasil venceu o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 21/25, 23/25, 25/22 e 15/13, em amistoso que marcou os 30 anos da conquista do ouro olímpico nos Jogos de Barcelona-1992, realizado em Taguatinga (DF). Na visão do treinador, o objetivo é focar no próximo compromisso da equipe.

“Não poderíamos ter escolhido um adversário melhor para iniciarmos a temporada. É impressionante a quantidade de bolas que o time do Japão joga para cima, é um jogo que rende. Então, como teste, como treinamento, foi muito bom. Conseguimos colocar todos para jogar e eles renderam bem. Agora é só pensar na Austrália, que é o nosso primeiro adversário na semana que vem”, analisou Renan.





O principal destaque da partida foi o oposto Alan, maior pontuador do confronto com os japoneses, com 23 acertos. Rodriguinho, aniversariante do dia, também brilhou, com 15 pontos.

Após realizados dois amistosos contra o Japão, o Brasil, agora, foca na disputa da Liga das Nações. A estreia acontecerá na quarta-feira, às 21h, na Austrália.

HOMENAGEM – O amistoso serviu também para homenagear os jogadores campeões olímpicos de Barcelona, em 1992. Neste domingo, nomes como os de Carlão, Paulão, Giovane, Maurício, Marcelo Negrão, Pampa e Janelson estiveram no Sesi Taguatinga e foram reverenciados pela torcida.

Aquela equipe ainda contava com Amauri, Jorge Edson, Douglas, Tande e Talmo, além do técnico José Roberto Guimarães. A medalha de ouro foi conquistada contra a seleção de Países Baixos. Os Estados Unidos ficaram com o bronze.