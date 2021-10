Renan após novo tropeço do Palmeiras: ‘As coisas não saem como a gente quer’ Defensor tentou explicar mais um revés do Alviverde no Brasileiro

Após ver o Palmeiras perder de virada para o América por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (6), pela 24º rodada do Brasileirão, o zagueiro Renan lamentou o revés sofrido em Belo Horizonte. Sem vencer há três partidas na competição, o jovem defensor comentou mais um tropeço do Alviverde e declarou que o elenco tem forças para demonstrar reação e correr atrás do prejuízo no Campeonato Brasileiro:

– A gente sempre joga para vencer, mas infelizmente as coisas não saem sempre como a gente quer. Vamos atrás do título, porque ainda não acabou. A gente trabalha e se doa ao máximo. Os três pontos são consequências. Vamos continuar trabalhando porque nossa equipe é muito boa – completou o camisa 3.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Bragantino no próximo sábado (9), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque. A partida vai marcar o reencontro do time com a torcida depois de um ano e sete meses.

