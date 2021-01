Remo vence o Paysandu em clássico e assegura o acesso antecipado à Série B

O Remo é o primeiro time a garantir o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Neste domingo, venceu o clássico contra o rival Paysandu por 1 a 0, no Mangueirão, chegou aos 10 pontos e não pode mais ser alcançado por seus concorrentes no Grupo D. Com isso, voltará a disputar a Série B na temporada 2021.

A última vez que o time paraense jogou a Série B foi em 2007. Neste períod,o o time chegou até a ficar sem disputar até mesmo a Série D, equivalente à quarta divisão, por três anos. O gol da vitória que encerra esse hiato foi marcado por Salatiel Júnior aos 34 minutos do primeiro tempo.

Além do triunfo sobre o rival pela quinta rodada da segunda fase, o Remo contou com o empate por 1 a 1 entre Londrina e Ypiranga-RS, no Estádio do Café. Faltando apenas uma rodada, o Remo tem 10 pontos, contra sete do Paysandu, que também pode atingir os 10. O mesmo não acontece mais com o Londrina, com seis, e com o Ypiranga, com cinco.

A segunda vaga vai ser definida na última rodada, quando o classificado Remo vai atuar fora contra o Londrina. O rival Paysandu também vai atuar longe de Belém, enfrentando o Ypiranga em Ijuí.

A quinta rodada termina na segunda-feira com jogo isolado do Grupo C. Mesmo na vice-liderança com seis pontos, o Brusque garantirá o acesso caso vença o Ituano, com cinco pontos, em Santa Catarina.

O time catarinense chegaria aos nove pontos, contra sete do líder Vila Nova-GO, que sábado fez 2 a 1 no Santa Cruz. Na última rodada, o Brusque não poderia mais ser alcançado pelo próprio Ituano e pelo Santa Cruz, ambos com cinco pontos.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

SÁBADO

Vila Nova-GO 2 x 1 Santa Cruz

DOMINGO

Paysandu 0 x 1 Remo

Londrina 1 x 1 Ypiranga-RS

SEGUNDA-FEIRA

20h – Brusque x Ituano

