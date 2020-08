Remo vence no primeiro confronto da semifinal do Parazão

Os estaduais ainda não chegaram ao fim. No Pará, o Remo venceu o Castanhal por 1 a 0 nesta quinta-feira (13) no Mangueirão, pelo primeiro duelo da semifinal do campeonato local. O gol do Leão saiu logo aos 3 minutos da etapa inicial e foi contra. Gélson é lançado na área e Lucão exagera na marcação e manda a bola para as próprias redes. A vitória garante a vantagem do empate para os azulinos chegarem à final na busca pelo tricampeonato paraense.

Fim de jogo no Mangueirão! O Leão vence o Castanhal por 1 a 0, gol contra de Lucão, na primeira partida da semifinal do #Parazão2020. #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/FJsvZNSDE0 — Clube do Remo (de ) (@ClubeDoRemo) August 14, 2020

As duas equipes voltam ao mesmo estádio, na próxima quinta (20), para saber quem vai à decisão. O Castanhal, se devolver o resultado de hoje, força a disputa dos pênaltis, mas caso vença por diferença de mais de um gol, avança na competição. Além do primeiro título estadual da história, o Aurinegro também está de olho numa vaga para a Copa do Brasil.

Disputando simultaneamente o Brasileirão da Série C, o Remo, que conta com 46 campeonatos, pode-se igualar ao Paysandu em número de títulos estaduais caso leve a taça para casa este ano. O Papão está na outra semifinal e perdeu a primeira partida, na última quarta (12), para o Paragominas por 3 a 2.

