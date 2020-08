Remo vence Ferroviário em rodada da Série C afetada por covid-19

A primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve continuidade neste domingo com dois jogos. O duelo entre Treze-PB e Imperatriz-MA, que aconteceria à tarde, foi adiado na manhã deste domingo por conta de casos do novo coronavírus, que atingiu 12 integrantes (nove jogadores e três membros da comissão) do clube maranhense. Com a bola rolando, o Remo e Ferroviário estrearam com vitória.

O teste do elenco do Imperatriz-MA foi feito no meio de semana, mas os resultados saíram apenas pela manhã. O Imperatriz-MA estava em Campina Grande-PB, local do duelo, mas não chegou a ir até o Estádio Amigão. No último dia 4, o time maranhense havia entrado em campo pelo Estadual, sem divulgação de casos de covid-19. O novo duelo pela Série C ainda não tem data.

Mesmo sem estrear, o técnico Paulinho Kobayashi entregou o cargo à direção do Imperatriz. O clube passa por sérias dificuldades financeiras.

Com a bola rolando, o Remo conseguiu estrear bem e com direito a emoção até o final. No estádio Eliel Martins, no interior da Bahia, o time paraense derrotou a Jacuipense, por 2 a 1, de virada. O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo com o veterano Eduardo Ramos. Os paraenses ainda estavam com um jogador a menos.

Mais tarde, durante a noite, em jogo quente, com uma expulsão para cada lado, ainda no primeiro tempo, o Ferroviário também começou com o pé direito ao derrotar o Botafogo-PB, por 2 a 0, no Castelão, em Fortaleza. Lucas Hulk e Wellington Rato marcaram os gols que colocaram o time cearense na liderança do Grupo A no encerramento da primeira rodada.

Duas partidas vão completar a primeira rodada nesta segunda-feira. Às 18 horas, o Boa recebe em Varginha (MG) o Volta Redonda. Um pouco mais tarde, às 20 horas, o Londrina joga em casa diante do Criciúma. Estes dois jogos são válidos pelo Grupo B, que apresenta três times com três pontos: Ituano, Brusque e São José-RS.

Na primeira fase, os 20 participantes estão divididos em dois grupos de dez. Eles se enfrentam entre si em dois turnos 18 jogos. Os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase, enquanto os dois piores de cada grupo vão ser rebaixados para a Série D em 2021.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série C:

SÁBADO

São José-RS 1 x 0 São Bento-SP

Ituano-SP 3 x 0 Tombense-MG

Paysandu-PA 0 x 0 Santa Cruz-PE

Brusque-SC 2 x 1 Ypiranga-RS

Manaus-AM 1 x 1 Vila Nova-GO

DOMINGO

Treze-PB x Imperatriz-MA (adiado)

Jacuipense-BA 1 x 2 Remo-PA

Ferroviário-CE 2 x 0 Botafogo-PB

SEGUNDA-FEIRA

18h

Boa-MG x Volta Redonda-RJ

20h

Londrina-PR x Criciúma-SC

