Remo vence Ferroviário com gol no fim e entra no G-8 da Série C

Apenas uma partida fechou as disputas da 17ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (01). Jogando em casa, no Estádio Baenão, em Belém, o Remo-PA não teve vida fácil, mas venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1, com direito a gol nos últimos minutos, e entrou no G-8.







Com o resultado, o Remo ganhou duas posições, indo para oitavo com 25. A equipe tem a mesma pontuação da Aparecidense-GO, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Ferroviário se complicou na briga contra o rebaixamento. Sem vencer há três jogos, o time cearense é o 18º com 16. O Floresta-CE, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 19.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times buscando espaços no meio-campo para chegar com perigo ao gol adversário e abusando das jogadas aéreas. Porém, os principais lances só aconteceram nos minutos finais. Aos 47, o Ferroviário chegou bem em um contra-ataque rápido e Dudu Silva ficou cara a cara com o goleiro Zé Carlos, mas acabou chutando para fora.

Do outro lado, o Remo, no minuto seguinte, respondeu abrindo o placar. Bruno Alves tocou para Marco Antônio, que ajeitou dentro da área e bateu colocado para o fundo das redes. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Ferroviário foi para cima em busca do empate. Aos 15, Edson Carius apareceu livre na área, mas chutou para fora. O Remo respondeu aos 29 em uma cobrança de falta de Marco Antônio. Zé Carlos teve que fazer uma grande defesa para evitar o que seria o segundo gol do time paraense.

Quando parecia que o jogo terminaria com a vitória do Remo, o Ferroviário empatou aos 35. Ruy roubou a bola no meio-campo e serviu Edson Cariús, que avançou e bateu cruzado. No primeiro momento Zé Carlos fez a defesa parcial. No rebote, Ian apareceu e colocou para dentro. Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou empatado.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (07) para a disputa da 18ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo às 17h, o Remo recebe a Aparecidense-GO, às 17h, no Estádio Baenão. Um pouco mais tarde, o Ferroviário visita o Volta Redonda-RJ, no Raulino de Oliveira, às 20h.

Confira todos os resultados da Série C:

Ypiranga-RS 2 x 1 Mirassol-SP

Manaus-AM 0 x 0 Botafogo-PB

Confiança-SE 1 x 0 Altos-PI

Campinense-PB 1 x 3 Paysandu-PA

Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Floresta-CE 2 x 1 Brasil-RS

Vitória-BA 2 x 2 ABC-RN

Figueirense-SC 3 x 2 São José-RS

Aparecidense-GO 1 x 3 Atlético-CE

Remo-PA 2 x 1 Ferroviário-CE.