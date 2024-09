Remo vence com Mangueirão lotado e Ferroviária empata no Sul pela Série C do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 23:26 Para compartilhar:

O Remo largou na frente na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao vencer por 2 a 1 o Botafogo-PB. No Sul, Ypiranga e Ferroviária empataram por 0 a 0. A rodada ainda vai ter mais dois jogos.

No Mangueirão, com o apoio de mais de 44 mil torcedores, o Remo venceu por 2 a 1 o Botafogo-PB iniciando a fase como líder do Grupo B, com três pontos. Pedro Vitor marcou os dois gols do time paraense no primeiro tempo, enquanto Silas, de pênalti, descontou para o visitante nos primeiros minutos da etapa final.

No domingo, a rodada envolve o confronto de uma equipe carioca e outra paulista. Volta Redonda e São Bernardo vão se enfrentar no estádio Raulino de Oliveira, no interior fluminense.

No estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), Ypiranga e Ferroviária não saíram do zero a zero. Na fase anterior, os paulistas avançaram na terceira colocação, com 36 pontos, enquanto os gaúchos passaram em sexto, com 31.

A Ferroviária é a única equipe ainda invicta na competição. Mas agora cada um tem um ponto no Grupo C, que ainda vai ter o duelo entre Londrina e Athletic, segunda-feira, no Paraná.

Confira os jogos da 1ª rodada:

Sábado

Remo 2 x 1 Botafogo-PB

Ypiranga 0 x 0 Ferroviária

Domingo

18h30

Volta Redonda x São Bernardo

Segunda-feira

Londrina x Athletic-MG