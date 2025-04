Remo quebra invencibilidade do Coritiba e dorme na quarta colocação da Série B

O Remo não teve vida fácil, mas manteve-se invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, recebeu e fez um grande duelo contra o Coritiba, no Mangueirão, vencendo pelo placar de 1 a 0. Pedro Rocha, no final do primeiro tempo, fez um golaço e deu a vitória aos donos da casa.

Com o resultado, o Remo foi aos oito pontos e aparece dentro do G-4, na quarta colocação, atrás apenas dos líderes Athletico-PR, América-MG e CRB, todos com nove. O Coritiba, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota e agora aparece na parte intermediária da tabela, com sete.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Coritiba quem ditou o ritmo do primeiro tempo e teve as principais chances ofensivas nos minutos iniciais. Aos 17, Gustavo Coutinho aproveitou um cruzamento rasteiro e bateu forte, mas acabou carimbando a trave. Dois minutos depois, foi a vez de Wallisson aproveitar lançamento e dar um leve toque na bola. O goleiro Marcelo Rangel conseguiu fazer a defesa.

O Remo, por sua vez, apenas se defendia, até encaixar um contra-ataque, no último lance do primeiro tempo, para tirar o zero do placar. Aos 46, Janderson ganhou do lado direito e avançou até a linha de fundo. O cruzamento para trás encontrou Pedro Rocha, que fez um bonito gol.

Na volta do intervalo, o Coritiba passou a tentar de tudo para chegar ao empate. Aos 17 minutos, em uma das boas chegadas, Lucas Ronier aproveitou a sobra de um escanteio e finalizou da intermediária, obrigando o goleiro Marcelo Rangel a fazer uma importante defesa.

Já aos 26, foi a vez de Alex Silva perder uma oportunidade clara. Josué cruzou, Brumado ganhou de cabeça e Alex Silva, sem marcação, tentou o voleio, mas acabou pegando mal e mandou para fora. O Remo seguiu se segurando na defesa e assim foi até o apito final.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da quinta rodada. Na sexta-feira (25), o Remo visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, às 19h. Já o Coritiba joga no sábado (26) quando recebe o Operário-PR, no Couto Pereira, às 16h.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 0 CORITIBA

REMO – Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Luan Martins (Madison), Dodô (Giovanni Pavani) e Jáderson; Janderson (Adaílton), Pedro Rocha e Felipe Vizeu (Pedro Castro). Técnico: Daniel Paulista.

CORITIBA – Pedro Rangel; Alex Silva (João Almeida), Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Carlos de Pena), Walisson (Júnior Brumado) e Josué; Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Vini Paulista). Técnico: Mozart.

GOL – Pedro Rocha, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Rodríguez e Marcelinho (Remo) e Lucas Ronier e Sebastián Gómez (Coritiba).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Mangueirão, em Belém (PA).