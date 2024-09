Remo empata com Volta Redonda na Série C e poderá garantir o acesso já na 5ª rodada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 23:02 Para compartilhar:

O Remo está a uma vitória de conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube do Pará se colocou em situação favorável na Série C ao empatar por 1 a 1 com o Volta Redonda, no interior fluminense, neste sábado. Com seis pontos, em segundo lugar no Grupo B, o Remo fará em casa, em Belém (PA), o confronto direto com o São Bernardo, na quinta rodada do quadrangular decisivo.

Em caso de vitória sobre o time paulista, o Remo irá aos nove pontos e garantirá o acesso para a Série B de 2025 independentemente dos outros resultados. O Remo ainda poderá facilitar o acesso do Volta Redonda que, de novo, atuará como mandante e diante do lanterna Botafogo-PB, com dois pontos.

Se o Volta Redonda vencer o Botafogo-PB, também atingirá os nove pontos e poderá carimbar sua vaga, desde que o Remo vença o São Bernardo. O time paulista, no caso, só poderia chegar aos oito pontos na última rodada, quando vai enfrentar o próprio Volta Redonda, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Estas hipóteses se tornaram possíveis a partir dos resultados deste sábado, com os dois empates no Grupo B. Volta Redonda e Remo empataram por 1 a 1 no estádio Raulino de Oliveira, com Bruno Santos abrindo o placar para o time da casa e Pavani, de pênalti, empatando aos 48 minutos do segundo tempo. Os dois têm seis pontos cada, com o time fluminense na frente pelo saldo de gols: 2 a 1.

O empate sem gols entre Botafogo-PB e São Bernardo, em João Pessoa (PB), no estádio Almeidão, deixou o São Bernardo em terceiro, com cinco, e o time da Paraíba, com dois, na lanterna, e praticamente sem chances de acesso.

Os jogos pelo Grupo C também devem criar o cenário para a classificação e para o acesso à Série B. No domingo, em Erechim (RS), o Ypiranga, com três pontos, recebe o Londrina, lanterna, com um. Na segunda-feira, em Minas Gerais, o Athletic, segundo, com quatro, recebe a Ferroviária, líder, com sete.

Único invicto na competição, a Ferroviária pode antecipar o seu acesso caso vença o Athletic, porque atingirá o 10 pontos. No jogo de ida, na rodada passada, a Ferroviária venceu por 3 a 2.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série C:

SÁBADO

Volta Redonda 1 x 1 Remo

Botafogo-PB 0 x 0 São Bernardo

DOMINGO

18h30

Ypiranga x Londrina

SEGUNDA-FEIRA

20h

Atheltic x Ferroviária