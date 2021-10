Remo e Coritiba fecham a rodada da Série B com empate Em duelo de pouca emoção, a bola não balançou a rede no estádio do Baenão

No Baenão, Remo e Coritiba apresentaram um futebol abaixo do esperado e ficaram no empate sem gols. Com o placar, o Coxa fica na liderança, com 54 pontos. O Remo é o 10º, com 38 pontos.

Na próxima rodada, o Remo encara o Vila Nova, fora de casa. Enquanto isso, o Coritiba recebe o Cruzeiro, no Couto Pereira.

Apoiado pelo seu torcedor, o Remo foi mais perigoso na primeira parte do confronto e deu trabalho. Através de levantamentos na grande área, o time da casa encurralou o Coritiba e teve duas chances claras. Na primeira, Lucas Tocantins cabeceou perto da trave. Pouco depois, Lucas Siqueira, sozinho na pequena área, mandou por cima do gol.

Após se livrar da pressão, o Coxa saiu para o confronto e conseguiu impedir as descidas do time da casa. Com isso, o ritmo do confronto caiu drasticamente e quase nada ocorreu de perigo.

Na etapa final o Remo voltou a apertar o Coxa. Lucas Tocantins teve mais uma chance, mas desta vez o chute parou no poste. Embalado, o time paraense voltou a assustar. Felipe Gedoz recebeu na entrada da área e Wilson fez ótima defesa.

Apesar do bom início de etapa final, o duelo ficou morno. Quase nenhuma chance foi criada até aos 48 minutos da etapa final. William Farias saiu em disparada, ganhou do zagueiro, invadiu a área do Remo e bateu em cima do goleiro Thiago Coelho.

REMO 0 X 0 CORITIBA

Local: Baenão, Belém do Pará (PA)

Data-Hora: 04/10/2021 – 20h

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Auxiliares: Vinicius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Marlon, Pingo (REM), Rafinha, Guilherme Biro, Val (COR)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

REMO: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Kevem, Marlon e Raimar; Arthur (Neto Moura, aos 21/2ºT), Lucas Siqueira (Jefferson, aos 21/2ºT) e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Marcos Júnior (Pingo, aos 21/2ºT)e Matheus Oliveira. Técnico: Felipe Conceição.

CORITIBA: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Wllian Farias, Matheus Sales (Valdeci, aos 18/2ºT)e Val; Rafinha (Gui Azevedo, aos 18/2ºT) (Romário, aos 42/2ºT), Léo Gamalho e Igor Paixão (William Alves, aos 38/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo.

