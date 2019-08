Remo derrota São José-RS e dorme na zona de classificação da Série C

O Remo conquistou uma importante vitória na noite desta sexta-feira. Jogando no Mangueirão, em Belém (PA), superou o São José-RS por 2 a 0, pela 17ª e penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Remo dorme no G4 do Grupo B, ocupando a terceira colocação, com 26 pontos. O São José, que não perdia desde a terceira rodada, quando foi batido pelo Ypiranga por 2 a 0, em 12 de maio, permanece com 25 pontos, agora em quinto lugar. Juventude e Paysandu têm 27 pontos, enquanto o Ypiranga é quarto colocado, com 25.

Os dois gols saíram no segundo tempo, depois de muito equilíbrio na primeira etapa. Zotti abriu o placar aos 12 minutos, enquanto o atacante Neto Baiano, cobrando pênalti, ampliou aos 39.

Na 18ª rodada e última da primeira fase, o Remo faz o clássico com o Paysandu no Mangueirão. Enquanto isso, o São José recebe o Volta Redonda no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre (RS). Todos os jogos do Grupo B serão realizados no domingo (25), a partir das 18 horas.