Remo derrota Amazonas, mantém invencibilidade e dorme na liderança da Série B

O Remo venceu o Amazonas por 1 a 0, neste sábado, no Mangueirão, em Belém (PA), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Giovanni Pavani aos 20 minutos do primeiro tempo. Os visitantes terminaram o duelo com um jogador a menos, após a expulsão do lateral Alyson, aos 12 do segundo tempo.

Com o resultado, o Remo chegou aos 12 pontos e subiu para a liderança da Série B, mantendo a invencibilidade e dividindo o G-4 atualmente com Avaí (11), Cuiabá (11) e Vila Nova (10). O time paraense pode perder posições na sequência da rodada, que termina na terça-feira. O início de competição ruim para o Amazonas continua. Tem apenas dois pontos e ocupa a 19ª colocação, formando a zona do rebaixamento com Volta Redonda, Paysandu e Botafogo-SP.

A primeira etapa no Mangueirão foi intensa, com os dois times tendo oportunidades de abrir o placar. Aos 5 minutos, o time da casa chegou forte com Vizeu, mas o atacante não conseguiu acertar o gol. Os visitantes responderam em duas oportunidades que foram bloqueadas pela defesa paraense.

A vantagem foi conquistada aos 20 minutos, quando Pavani aproveitou cobrança de escanteio para finalizar de cabeça.

Atrás do marcador, o Amazonas resolveu sair para o jogo e quase empatou três minutos depois, com cabeçada de Jackson que acertou o travessão do goleiro Marcelo Rangel. O segundo gol do Remo esteve perto aos 31 minutos, quando Janderson fez boa jogada pela direita e cruzou para Pedro Rocha, que não aproveitou. O time também perdeu uma boa oportunidade com Vizeu logo em seguida.

No segundo tempo, o Amazonas tentou sair para o ataque, mas não conseguiu esboçar reação. Aos 12, o lateral Alyson recebeu o segundo amarelo após uma falta e acabou expulso. A vantagem animou o Remo, que chegou aos 18 com Pedro Rocha, mas errou a finalização e manteve a vantagem mínima.

O time da casa manteve o poder ofensivo e, aos 32, Sávio invadiu a área e mandou uma bomba, para a boa defesa do goleiro Renan. A vantagem numérica do Remo demorou, mas fez parte do placar do Mangueirão.

Aos 43, o meia Régis passou pela defesa amazonense e marcou o segundo do Remo na partida. Após participação do VAR, o segundo gol do time paraense foi anulado por impedimento na jogada. O placar terminou com vantagem mínima.

Na quarta-feira, o Remo tem uma decisão importante diante do rival Paysandu. Ele entra em campo às 21h, no Mangueirão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. O Amazonas joga apenas na segunda-feira (12), contra o CRB, às 21h, na Arena da Amazônia, pela Série B.

FICHA TÉCNICA:

REMO 1 X 0 AMAZONAS

REMO – Marcelo Rangel; Mercelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Giovanni Pavani (Pedro Castro), e Jáderson (Régis); Janderson (Camutanga), Felipe Vizeu (Adaílton) e Pedro Rocha (Ytalo). Técnico: Daniel Paulista.

AMAZONAS – Renan; Thomás Luciano (William Barbio), Jakson, Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Rafael Tavares (Raimar) e Luquinhas (Kevin Ramirez); Alex Sandro (Zabala), Henrique Almeida (Luan Silva) e Nicolás Linares. Técnico: Guilherme Alves.

GOL – Giovanni Pavani, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caio Vinícius, Pavani e Felipe Vizeu (REM); Jackson e Alyson (AMA).

CARTÃO VERMELHO – Alyson (AMA).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Mangueirão, em Belém (PA).