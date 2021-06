Remo defende série invicta contra o time misto do Atlético-MG pela Copa do Brasil

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, Remo e Atlético Mineiro-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Baenão, em Belém (PA). Enquanto o time mineiro divide as atenções com a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o time paraense foca em realizar uma grande temporada, principalmente, na Série B.

O Atlético, um dos favoritos ao título por todo investimento realizado na temporada, entrou apenas na terceira fase. Já o Remo teve que passar por Esportivo-RS (2 a 0) e CSA (1 a 1, com vitória nos pênaltis).

Além da classificação, quem avançar receberá uma premiação de R$ 2,7 milhões. Vale ressaltar ainda que os confrontos das oitavas de final serão definidos através de sorteio, a ser realizado pela CBF.

O Atlético Mineiro, por outro lado, estará desfalcado. O técnico Cuca, que também teve passagem pelo Remo, não poderá contar com seis jogadores convocados para seleções: os laterais Guga e Guilherme Arana (seleção brasileira Olímpica), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meio-campista Alan Franco (Equador) e os atacantes Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile).

O treinador não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores, visando o esperado desgaste na atual temporada. A expectativa é que atletas como Dodô, Eduardo Sasha, Hyoran e Tchê Tchê sejam escalados de início. “Temos que jogar com inteligência fora para termos boas condições de confirmar nossa vaga em casa” avisou Tchê Tchê.

Mas Cuca sabe do dever de se manter na condição de favorito nesta disputa contra o time paraense, ainda mais a pressão natural pela derrota na estreia do Brasileirão, quando levou a virada do Fortaleza, por 2 a 1. O tropeço encerrou uma série invicta de 12 jogos, com oito vitórias e quatro empates, uma sequência positiva que valeu a conquista do

Campeonato Mineiro e a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores.

O Remo vive grande fase na temporada, invicto até o momento. O time do Pará fez 16 jogos, com dez vitórias e seis empates. A última derrota aconteceu há mais de 100 dias frente ao Brasiliense, por 2 a 1 pela Copa Verde, em fevereiro, válida pela competição de 2020. No entanto, caiu na semifinal do estadual, nos pênaltis, para o Tuna Luso.

O técnico Paulo Bonamigo, que, inclusive, já comandou o Atlético Mineiro deverá colocar uma equipe bem semelhante daquela que entrou em campo pela Série B e empatou por 2 a 2 com o CRB em Maceió (AL). O time conta com nomes conhecidos como Lucas Tocantins, ex-Corinthians, e Felipe Gedoz, ex-Goiás.

