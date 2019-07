Remo afunda Atlético e acirra briga pela liderança do Grupo B da Série C

Três jogos deram sequência à 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado. O principal destaque ficou por conta do Remo, que derrotou o Atlético Acreano por 2 a 0 e entrou de vez na briga pela liderança do Grupo B. Os demais jogos terminaram empatados. ABC e Santa Cruz não saíram do 0 a 0, enquanto Tombense e Ypiranga ficaram no 1 a 1.

Pelo Grupo B, o Remo foi até o Acre e bateu o Atlético por 2 a 0, no Florestão. O resultado acabou levando o clube para a vice-liderança, com os mesmos 22 pontos do São José, que leva a melhor nos critérios de desempate. Volta Redonda e Juventude, ambos com 20, fecham o G-4. O time acreano é o lanterna, com oito.

Em Tombos, o Tombense corre risco de parar na zona de rebaixamento na rodada. A equipe mineira chegou ao quinto jogo sem vitória ao ficar no 1 a 1 com o Ypiranga. Com isso, ficou na oitava posição, a primeira acima da degola, com 14 pontos, contra 12 do Luverdense, que joga neste domingo. A equipe gaúcha, em quinto, tem 19.

Fechando o sábado, ABC e Santa Cruz ficaram no 0 a 0, no Frasqueirão. O resultado não agradou ninguém, já que o time potiguar segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na frente apenas do Treze, com nove. O Globo, com 13, é o oitavo. Já a equipe pernambucana é a sétima, com 18. O líder é o Santa Cruz, com 27, seguido por Náutico, 24, Confiança, 24, e Ferroviário, 23.

Mais três jogos serão realizados no domingo. Destaque para o confronto gaúcho, direto pela liderança, entre Juventude e São José, no Alfredo Jaconi. A rodada será finalizada na segunda com o duelo entre Paysandu e Boa Esporte, no Mangueirão.