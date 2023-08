Remessa de lucros e dividendos é de US$ 3,988 bilhões em julho, mostra BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 10:16 Compartilhe

A rubrica de lucros e dividendos do balanço de pagamentos apresentou saldo negativo de US$ 3,988 bilhões em julho, informou na manhã desta sexta-feira, 25, o Banco Central.

A saída líquida é superior aos US$ 3,575 bilhões que deixaram o Brasil em igual mês de 2022, já descontadas as entradas.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 3,766 bilhões em julho, ante US$ 3,008 bilhões em igual mês do ano passado.

No ano até julho, o saldo de lucros e dividendos é negativo em US$ 26,379 bilhões e o gasto com juros é de US$ 16,296 bilhões.

