Remendado! Grêmio tem cinco desfalques para encarar o Palmeiras Tricolor não terá meia equipe para receber o Alviverde no próximo domingo, em Porto Alegre

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo no próximo domingo e o adversário é o Palmeiras, vice-líder do torneio nacional.

Para o jogo dentro de casa, o técnico Mancini terá muitos problemas para organizar o time devido aos desfalques.

Ao longo da derrota contra o Atlético-GO, o Tricolor perdeu Borja, Luiz Fernando, Ferreira e Rafinha por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, o zagueiro Paulo Miranda foi expulso e também está fora.

Com 26 pontos, o Tricolor é o 19º colocado e só pode pensar na vitória contra o Palmeiras no domingo.

