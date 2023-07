Remédio de combate a obesidade chega em 2024 com preço de quase R$ 2.500

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/07/2023 - 0:40 Compartilhe

Wegovy, aprovado pela aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratar sobrepeso (com comorbidades – doenças associadas ao excesso de peso) e obesidade, só deve chegar às farmácias do país em 2024, de acordo com a fabricante Novo Nordisk.

+ Obesidade entre jovens de 18 a 24 anos subiu 90% em um ano

O medicamento custará até R$ 2450 na dose mais alta (2,4mg). Nos Estados Unidos, onde já é comercializado desde 2021, os valores variam entre US$ 1.315 e US$ 1.426 (aproximadamente R$ 6.800) nas farmácias, segundo buscas de preços na internet.

A semaglutida já está disponível no mercado brasileiro desde 2018, quando foi liberada pela Anvisa para o tratamento da diabetes tipo 2, com o lançamento de Ozempic, também da Novo Nordisk.

Estudos clínicos apresentados à Anvisa para autorização do Wegovy mostraram uma redução média de 17,4% do peso corporal nos pacientes após cerca de 24 meses de uso contínuo. Participaram do trabalho cerca de 4.500 pessoas de diferentes nacionalidades.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias