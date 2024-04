Relógio do passageiro mais rico do Titanic é leiloado por R$ 7,47 milhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 18:53 Para compartilhar:

Um relógio de ouro que pertenceu ao passageiro mais rico do Titanic foi arrematado por 1,17 milhão de libras esterlinas (R$ 7,47 milhões) em um leilão no Reino Unido, informou a casa britânica Henry Aldridge & Son.

Um comprador americano venceu a disputa, pulverizando a estimativa anterior, entre 100.000 e 150.000 libras (614 mil e 921 mil reais).

O valor obtido bate o recorde alcançado em 2013 para um objeto relacionado com o famoso navio que naufragou no norte do Atlântico.

A casa de leilões lembra que este ano foi vendido um violino por 1,1 milhão de libras (R$ 5,6 milhões). O estojo deste instrumento também foi vendido neste sábado por 360 mil libras (R$ 2,3 milhões).

O relógio, gravado com as iniciais JJA, pertenceu ao empresário americano John Jacob Astor, que tinha 47 anos quando o Titanic naufragou, na madrugada de 15 de abril de 1912.

Astor, considerado um dos homens mais ricos do mundo naquela época, com uma fortuna de 87 milhões de dólares, o equivalente a vários bilhões de dólares na atualidade, morreu no navio, após ajudar sua esposa, Madeleine, a subir em um bote salva-vidas.

O corpo de Astor foi encontrado uma semana depois do desastre, com o relógio de bolso de ouro 14 quilates entre seus pertences pessoais.

“O relógio foi completamente restaurado após ser devolvido à família do coronel Astor e levado por seu filho”, informou a casa de leilões em um comunicado.

