Relógio do Juízo Final é atualizado e alcança pior nível

ROMA, 28 JAN (ANSA) – O grupo de cientistas nucleares Bulletin of the Atomic Scientists atualizou nesta terça-feira (28) o Relógio do Juízo Final, que chegou um segundo mais perto da meia-noite, simbolizando uma catástrofe que acarretaria no fim do mundo.

Após dois anos seguidos marcando 90 segundos para a fatídica meia-noite, os ponteiros foram movidos para 89 em direção ao temido horário.

O Relógio do Juízo Final foi elaborado em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. Além de uma catástrofe nuclear e das guerras, o contador também considera as ameaças biológicas e as causadas por mudanças climáticas e novas tecnologias.

A decisão de adiantar os ponteiros foi tomada porque as tendências que causaram muita preocupação no ano passado não foram resolvidas, “apesar dos sinais de alerta inequívocos”, escreveu o comitê responsável pelo relógio, presidido por Daniel Holz, da Universidade de Chicago.

“Líderes e sociedades nacionais falharam em fazer o que é necessário para mudar o curso. Como resultado, movemos o Relógio do Juízo Final, o tempo mais próximo da catástrofe. Nossa esperança é que os líderes reconheçam a situação e tomem medidas ousadas para reduzir as ameaças”, escreveu o grupo.

De acordo com os pesquisadores, o avanço de um segundo é um “forte sinal em como o mundo já está perigosamente perto do precipício”, pois o “deslocamento de apenas um segundo deve ser considerado uma indicação de perigo extremo”. (ANSA).