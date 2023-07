AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/07/2023 - 14:21 Compartilhe

O ‘Relógio do Clima’ foi exibido por meio de iluminação na estátua do Cristo Redentor com vista para o Rio de Janeiro. O relógio indica o tempo que resta para limitar o aquecimento global a 1,5 grau, a meta estabelecida no acordo de Paris.

