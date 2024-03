Relembre tratamento que fez Arthur Aguiar perder 5 kg em 10 dias

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 21/03/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Recentemente, Arthur Aguiar contou, em entrevista, que emagreceu 5 kg em 10 dias de dieta. A perda de peso veio após o campeão do “BBB22”, de 1,73m, atingir os 80 kg.

No início de março, Arthur já havia falado com exclusividade à IstoÉ Gente sobre os motivos que o fizeram engordar. Um deles foi a gravidez de sua namorada, Jheny Santucci.

“Na reta final da gravidez eu parei tudo e fiquei com a Jheny em casa. Era importante para ela, então eu coloquei na balança e falei: ‘Depois eu cuido de mim. Ela precisa mais do que eu agora.’ Em dezembro e janeiro, eu abri mão de tudo. Não treinei, não fiquei focado no trabalho e acabei descontando a ansiedade na comida”, contou ele.

À reportagem, o Dr. Gabriel Almeida, cirurgião de formação e professor de médicos nas áreas de obesidade, reposição hormonal e sarcopenia, que é responsável pelo tratamento de Arthur, também já havia revelado que o ator eliminou cerca de 5 kg com a ajuda de uma equipe multidisciplinar.

Em entrevista, Gabriel contou que o Mounjaro, medicamento ao qual vem submetendo Arthur, é “superior ao Ozempic” (remédio para diabetes comumente usado como inibidor de apetite).

“[O medicamento] Diminui mais o apetite, e o hormônio utilizado estimula o glucagon, que aumenta a queima de gordura”, contou o especialista, falando sobre o tratamento do ator.

Além disso, ele também passa por acompanhamento com nutricionista e retomou a rotina de exercícios físicos. Relembre aqui.

