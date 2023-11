Relembre todos os medalhistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 11:46 Para compartilhar:

O Brasil encerra a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Com um total de 205 pódios. O País chegou 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, terminando atrás apenas dos Estados Unidos. José Gabriel de Almeida abriu a contagem ao garantir o bronze no mountain bike, enquanto Rayssa Leal foi a primeira a subir ao topo do pódio. Já Guilherme Costa deixa a capital chilena como o maior campeão brasileiro desta edição. Foram quatro ouros conquistados pelo nadador.

É o melhor desempenho do Brasil na história do evento esportivo, que começou a ser disputado em 1951, na capital argentina Buenos Aires. Até então, o posto era da campanha em Lima 2019, quando levou 169 medalhas, sendo 54 de ouro. No começo da disputa, o Brasil chegou a ficar em quarto lugar, atrás de Canadá e México.

ATLETISMO

Ouro: Izabela Rodrigues (Lançamento de disco); Eduardo Rodrigues (110m com barreiras); Lucas Conceição (400m); Renan Gallina (200m); Renan Gallina, Felipe Bardi, Erik Barbosa e Rodrigo Nascimento (4x100m livre masculino); Darlan Romani (Arremesso de peso); Lucas Conceição, Lucas Carvalho, Matheus Lima e Douglas Mendes (Revezamento 4x400m masculino)

Prata: Caio Bonfim (Marcha atlética); Andressa Oliveira (Lançamento de disco); Eliane Martins (Salto em distância); Douglas Mendes, Leticia Maria, Lucas Conceição e Tiffani Beatriz (4x400m misto); José Fernando Ferreira (Decatlo); Felipe Bardi (100m); Marlene Santos (400m com barreiras feminino); Matheus Lima (400m com barreiras masculino); Almir Júnior (Salto triplo); Pedro Henrique Nunes (Lançamento de dardo)

Bronze: Altobeli da Silva (5.000m); Rafael Pereira (110m com barreiras); Ana Carolina de Jesus (200m); Caio Bonfim e Viviane Lyra (Marcha atlética mista); Tatiane Raquel (3.000m com obstáculos feminino); Anny Caroline, Leticia Maria, Jainy Suelen e Tiffani Beatriz (Revezamento 4x400m feminino)

BADMINTON

Prata: Fabricio Farias e Davi Silva (Duplas masculinas)

Bronze: Davi Silva e Sania Lima (Duplas mistas); Juliana Vieira e Sania Lima (Duplas feminino)

BASQUETE

Ouro: Seleção brasileira (Feminino)

Bronze: Seleção brasileira (Masculino)

BEISEBOL

Prata: Seleção brasileira (Masculino)

BOXE

Ouro: Beatriz Ferreira (60kg); Caroline de Almeida (50kg); Jucielen Romeu (57kg); Barbara Santos (66kg)

Prata: Tatiana Chagas (54kg); Keno Marley (92kg); Michael Trindade (51kg); Wanderley Pereira (80kg); Abner Teixeira (+92kg)





Bronze: Viviane Pereira (75kg); Luiz Oliveira (57kg); Yuri Falcão (63,5kg)

CANOAGEM SLALOM

Ouro: Ana Sátila (C1 e Cross K1 feminino); Guilherme Mapelli (Cross K1 masculino);

Prata: Kauã da Silva (C1 Masculino); Pedro Gonçalves (K1 Masculino); Omira Estácia (K1 Feminino)

Ana Sátila foi bicampeã na canoagem slalom em Santiago.

Ana Sátila foi bicampeã na canoagem slalom em Santiago. Foto: Guillermo Salgado/AFP

CANOAGEM VELOCIDADE

Prata: Evandilson Neto e Filipe Vieira (C2 500m masculino); Isaquias Queiroz (C1 1.000m)

Caratê

Ouro: Bárbara Rodrigues (68kg)

Prata: Lucas Fernandes (+84kg)

Bronze: Douglas Brose (60kg); Brenda Padilha (+68kg); Giovani Salgado (+84kg); Kelly Fernandes (55kg)





CICLISMO

Bronze: José Gabriel de Almeida (Mountain Bike masculino); Raiza Goulão (Mountain Bike feminino); Gustavo Batista (BMX freestyle masculino)

ESGRIMA

Ouro: Amanda Rodrigues, Nathalie Moellhausen e Victoria Vizeu (Espada feminina por equipes)

Bronze: Alexandre Camargo (Espada masculina); Mariana Pistoia (Florete feminino); Guilherme Toldo (Florete masculino); Guilherme Toldo, Henrique Marques, Pedro Marostega e Alexandre Camargo (Florete masculino por equipes)

ESQUI AQUÁTICO

Bronze: Felipe Neves (Slalom)

FUTEBOL

Ouro: Seleção brasileira (Masculino)

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ouro: Rebeca Andrade (Salto e Trave); Arthur Nory (Barra fixa)

Prata: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Carolyne Pedro (Disputa por equipes feminina); Diogo Soares (Individual geral); Flávia Saraiva (Individual geral, Trave e Solo); Arthur Nory (Solo e Salto); Rebeca Andrade (Barras assimétricas); Bernardo Actos (Barra fixa)

Bronze: Diogo Soares, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Yuri Guimarães e Patrick Sampaio (Disputa por equipes masculina);

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Prata: Camilla Lopes e Alice Gomes (Sincronizado feminino); Camila Lopes (Individual feminino); Rayan Castro (Individual masculino)

Bronze: Lucas Tobias e Rayan Castro (Sincronizado masculino)

Ginástica rítmica

Ouro: Bárbara Domingos (Individual geral, Bola e Fitas); Maria Eduarda Alexandre (Arco e Maças); Bárbara Galvão, Gabriella Castilho, Giovanna Oliveira, Victória Borges e Nicole Pírcio (Conjunto geral e cinco arcos); Bárbara Galvão, Gabriella Castilho, Victória Borges, Giovanna Oliveira e Nicole Pircio (3 Fitas e 2 Bolas)

Prata: Bárbara Domingos (Arco individual e Maças); Geovanna Santos (Bola individual); Maria Eduarda Alexandre (Fitas)

Bronze: Maria Eduarda Alexandre (Individual geral)

HANDEBOL

Ouro: Seleção brasileira (Feminino)

Prata: Seleção brasileira (Masculino)

HIPISMO

Ouro: Stephan Barcha (Saltos individual)

Prata: João Victor Marcari, Renderson de Oliveira, Manuel Tavares e Paulo Cesar dos Santos (Adestramento por equipes); João Victor Marcari (Individual); Márcio Jorge (CCE individual)

Bronze: Carlos Parro, Márcio Jorge, Rafael Losano e Ruy Fonseca (CCE por equipes); Rodrigo Pessoa, Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Stephan Barcha (Saltos por equipes)

JUDÔ

Ouro: Michel Augusto (60kg); Aléxia Nascimento (48kg); Larissa Pimenta (52kg); Rafaela Silva (57kg); Gabriel Falcão (73kg); Guilherme Schmidt (81kg); Samanta Soares (78kg)

Prata: Daniel Cargnin (73kg); Rafael Macedo (90kg); Seleção brasileira (Disputa por equipes mista)

Bronze: Amanda Ferreira (48kg); Willian Lima (66kg); Ketleyn Quadros (63kg); Kayo Santos (100kg); Beatriz Souza (+78kg); Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESO

Bronze: Laura Amaro (81kg)

MARATONA AQUÁTICA

Prata: Ana Marcela Cunha (10km feminino)

Bronze: Viviane Jungblut (10km feminino)

NADO ARTÍSTICO

Bronze: Laura Miccuci e Gabriela Regly (Dueto)

NATAÇÃO

Ouro: Guilherme Costa (400m medley, 800m livre e 1500m); Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro (4x100m livre masculino); Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini (4x100m livre misto); Guilherme Caribé (100m livre); Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa (4x200m livre masculino)

Prata: Maria Fernanda Costa (200m livre e 400m livre); Léo de Deus (200m borboleta); Vinicius Lanza (100m borboleta); Stephanie Balduccini (100m livre); Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida e Maria Fernanda Costa (4x200m livre feminino); Guilherme Basseto, João Gomes, Vinicius Lanza e Guilherme Caribé (4x100m medley)

Bronze: Gabrielle Roncatto (400m livre e 400m medley); Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Tomanik e Celine Bispo (4x100m livre feminino); Murilo Sartori (200m livre); Alexia Assunção (200m costas); Gabrielle Assis (200m peito); Viviane Jungblut (800m livre e 1500m livre); Guilherme Basseto, João Gomes Jr, Clarissa Rodrigues e Stephanie Balduccini (4x100m medley misto); Brandonn Almeida (400m medley); Leonardo Coelho (200m medley)

Guilherme Costa foi o atleta brasileiro mais vitorioso no Pan 2023.

Guilherme Costa foi o atleta brasileiro mais vitorioso no Pan 2023. Foto: Mauro Pimentel/AFP

PATINAÇÃO ARTÍSTICA

Ouro: Erik Leite (Individual masculino)

Prata: Bianca Ameixeiro (Individual feminino)

PELOTA BASCA

Bronze: Filipe Otheguy (Masculino)

POLO AQUÁTICO

Prata: Seleção brasileira (Masculino)

Bronze: Seleção brasileira (Feminino)

REMO

Ouro: Lucas Verthein (Single Skiff)

Prata: Beatriz Cardoso (Single Skiff)

RUGBY

Bronze: Seleção brasileira (Feminino)

SALTOS ORNAMENTAIS

Bronze: Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso (Plataforma de 10m sincronizado)

SKATE

Ouro: Rayssa Leal (Street); Lucas Rabelo (Street)

Prata: Pâmela Rosa (Street); Raicca Ventura (Park); Augusto Akio (Park)

Rayssa Leal conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição do Pan.

Rayssa Leal conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição do Pan. Foto: Esteban Felix/AP

SURFE

Ouro: Tatiana Weston-Webb (Shortboard feminino)

Prata: Luiz Diniz (Stand up paddle masculino); Aline Adisaka (Stand up paddle feminino); Chloe Calmon (Longboard feminino)

Bronze: Carlos Bahia (Longboard masculino)

TAE KWON DO

Ouro: Netinho Marques, Paulo Ricardo e Maicon Andrade (Disputa por equipes masculina)

Prata: Maria Clara Pacheco (57kg)

Bronze: Paulo Ricardo (58kg); Lucas Ostapiy (80kg); Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Carol Gomes (Disputa por equipes feminina)

TÊNIS

Ouro: Laura Pigossi e Luisa Stefani (Duplas femininas); Gustavo Heide e Marcelo Demoliner (Duplas masculinas); Laura Pigossi (Simples feminino)

Prata: Luisa Stefani e Marcelo Demoliner (Duplas mistas)

Bronze: Thiago Monteiro (Simples masculino)

TÊNIS DE MESA

Ouro: Hugo Calderano (Individual masculino); Hugo Calderano, Eric Jouti e Vitor Ishiy (Disputa por equipes masculina)

Prata: Bruna Takahashi e Vitor Ishiy (Duplas mistas); Giulia Takahashi e Bruna Takahashi (Duplas femininas); Hugo Calderano e Vitor Ishiy (Duplas masculinas); Bruna Takahashi (Individual feminino)

Bronze: Giulia Takahashi, Bruna Takahashi e Bruna Alexandre (Disputa por equipes feminina)

TIRO COM ARCO

Prata: Ana Machado (Recurvo feminino); Ana Machado e Marcus D’Almeida (Recurvo em equipes misto)

Bronze: Marcus de Almeida, Matheus Ely e Matheus Gomes (Recurvo por equipes masculino)

TIRO ESPORTIVO

Bronze: Felipe Wu (Pistola de ar 10m)

TRIATLO

Ouro: Miguel Hidalgo (Masculino); Miguel Hidalgo, Manoel Messias, Vittoria Lopes e Djenyfer Arnold (Revezamento misto)

VELA

Ouro: Martine Grael e Kahena Kunze (49er FX); Bruno Lobo (Fórmula Kite masculina); Matheus Isaac (iQFoil masculino)

Bronze: Maria do Socorro Reis (Fórmula Kite feminina); Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (Nacra 17); Juliana Duque e Rafael Martins (Snipe)

VÔLEI

Ouro: Seleção brasileira (Masculino)

Prata: Seleção brasileira (Feminino)

VÔLEI DE PRAIA

Ouro: Duda e Ana Patrícia (Feminino); André e George (Masculino)

WRESTLING

Ouro: Giullia Penalber (57kg); Laís Nunes (62kg)

Prata: Joílson Júnior (77kg)

Bronze: Igor Alves (97kg)

