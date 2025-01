Relembre papéis marcantes no cinema e na televisão da carreira de Fernanda Torres

Fernanda Torres, 59, está fazendo história no cinema internacional após “Ainda Estou Aqui”. A atriz brasileira, primeira a ganhar um Globo de Ouro, agora foi indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, uma das principais da premiação, por sua interpretação de Eunice Paiva.

Apesar do reconhecimento mundial com o longa de Walter Salles, a filha de Fernanda Montenegro já é aclamada em território brasileiro há décadas. Desde papéis icônicos na comédia à atuações dramáticas memoráveis, Torres coleciona uma extensa variedade de interpretações.

Relembre 5 papéis inesquecíveis de Fernanda Torres

Fátima – ‘Tapas & Beijos’

Com certeza, uma das comédias nacionais mais populares entre os brasileiros. Em “Tapas & Beijos”, Torres vive Fátima, que ao lado da melhor amiga Sueli (Andrea Beltrão), tentam encontrar o amor de suas vidas enquanto trabalham na caótica loja de vestidos de noiva, Djalma Noivas.

A produção contém 5 temporadas e foi exibida pela ‘TV Globo’ entre 2011 e 2015.

Maria – ‘O que é isso, companheiro?’

No filme retratado durante a Ditadura Militar, Fernanda interpreta Maria, uma das líderes de um grupo revolucionário. Na trama, a atriz ainda contracena com sua mãe, Fernanda Montenegro, Pedro Cardoso e seu colega de trabalho de “Ainda Estou Aqui”, Selton Mello.

Em 1998 o longa chegou a ser indicado ao Oscar por Melhor Filme Estrangeiro, mas perdeu para o holandês ‘Cáracter’.

Vani – ‘Os Normais’

Outra produção de comédia, a série fez um sucesso por causa da personalidade confusa de Vani, vivida por Fernanda Torres. Casada com Rui (Luiz Fernando Guimarães), a mulher sarcástica e bastante divertida tem um modo único de ver a vida. Com representações do cotidiano, a produção conquistou o coração de muitos brasileiros.

Lançada em 2001, o seriado contou com três temporadas e um filme.

Drª. Renata Gomes – ‘Sob Pressão’

No drama médico Torres interpreta a Drª. Renata Gomes, uma de suas icônicas vilãs. A personagem assume a instituição hospitalar e causa com casos de corrupção e entra em guerra com a equipe médica, liderada pelo Dr. Evandro (Júlio Andrade).

A produção conta com 5 temporadas.

Ela – ‘Eu Sei que Vou Te Amar’

O filme que rendeu o prêmio Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes para a atriz aos 20 anos em 1986, conta a história de um casal que se encontra após o término e precisa lidar com a bagagem emocional do relacionamento.

No longa, a personagem de Fernanda não possui nome, sendo apenas chamada de “ela”, mas a atuação foi tão marcante que ela foi novamente a primeira brasileira a receber um prêmio por interpretação feminina no renomado festival.