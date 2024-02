Relembre outros fugitivos brasileiros que deram muito trabalho à polícia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/02/2024 - 15:08 Para compartilhar:

Os agentes de segurança seguem trabalhando nas buscas pelos detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Os policiais têm enfrentado algumas dificuldades para encontrá-los, como procuras em cavernas e matas, presença de animais peçonhentos e chuvas frequentes na região.

Tanto Rogério quanto Deibson são ligados ao Comando Vermelho e estavam detidos no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre. Após uma rebelião, eles foram transferidos para o presídio de Mossoró, onde estavam em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) desde setembro de 2023.

Para encontrá-los, os agentes atuam em um raio de 15 km na região onde fica o presídio, com o empenho integrado de todas as forças de segurança federais e estaduais. Além disso, realizam buscas na rodovia que dão acesso a divisas e fazem barreiras em pontos mais distantes.

Porém eles não são os únicos que estão dando trabalho à polícia. Veja outros casos:

O episódio mais recente foi do brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos.

Danilo foi sentenciado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. No dia 31 de agosto de 2023, ele conseguiu escalar as paredes e fugiu da penitenciária da Pensilvânia.

Após 14 dias de buscas, em 13 de setembro de 2023, ele foi capturado pelas autoridades locais, que não forneceram detalhes sobre a ação.

Em território nacional, o último caso que teve grande repercussão foi o de Lázaro Barbosa, morto pela polícia depois de 20 dias de buscas. Ele passou a ser procurado pela polícia após ter matado uma família em Ceilândia (DF).

Desde o assassinado, a polícia realizou buscas por Lázaro em chácaras, sítios e matagais, com o uso de helicópteros, viaturas e cães farejadores.

Em dezembro de 2021, a Polícia Civil precisou reunir forças novamente para encontrar Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, conhecido como “Novo Lázaro”, sob suspeita de ter matado a esposa grávida, a enteada e um fazendeiro, em Corumbá de Goiás (GO).

Depois de uma semana de buscas, Wanderson foi capturado e preso. No dia 18 de janeiro de 2022, ele foi encontrado morto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

No dia 9 de julho de 2019, Paulo Cupertino matou o ator Rafael Miguel e os pais dele por não aceitar o namoro entre sua filha e o rapaz.

Logo após o crime, Cupertino fugiu. No dia 17 de maio de 2022, Paulo foi localizado e preso. Para despistar os policiais, ele usava uma CNH falsa, chapéu, bengala, havia pintado os cabelos e barba e usava lentes de contato coloridas.

Francisco de Assis Pereira é um serial killer brasileiro que atuou entre 1997 e 1998. Por sequestrar suas vítimas e leva-las ao Parque do Estado antes de estuprá-las e matá-las, foi apelidado de “Maníaco do Parque”.

Uma das vítimas que sobreviveu aos ataques de Francisco ajudou a polícia a localizar o local onde ele trabalhava como motoboy, o que facilitou o trabalho policial de criar um retrato-falado e começar as buscas pelo assassino.

Foram 23 dias de buscas intensas e colaboração da polícia de diversos estados, até que Francisco foi encontrado em Itaqui (RS). Depois de ser preso, ele colaborou com a polícia para a localização dos restos mortais de suas vítimas – oito cadáveres foram encontrados no Parque.

Ele foi condenado a 280 anos de prisão, mas a lei brasileira só permite tempo máximo de 30 anos de pena. É previsto que ele deixe a cadeia em 2028.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias