Relembre os campeões de todas as edições do ´Big Brother Brasil´

Chamada de fenômeno após a enorme aceitação do público do “Big Brother Brasil 21”, Juliette Freire foi a grande vencedora da edição mais recente do reality show da Globo. A vitória da advogada paraibana bater recorde com mais de 90% de votação.

Ao longo de 21 edições, outros participantes também figuram como preferidos dos espectadores. A seguir, confira lista de todos os confinados que venceram o programa.

Kleber Bambam – “BBB 1”

Rodrigo Cowboy – “BBB 2”

Dhomini Ferreira – “BBB 3”

Cida – “BBB 4”

Jean Wyllys – “BBB 5”

Mara Viana – “BBB 6”

Alemão – “BBB 7”

Rafinha – “BBB 8”

Max Porto – “BBB 9”

Marcelo Dourado – “BBB 10”

Maria Melillo – “BBB 11”

Fael Cordeiro – “BBB 12”

Fernanda Keulla – “BBB 13”

Vanessa Mesquita – “BBB 14”

Cézar Lima – “BBB 15”

Munik Nunes – “BBB 16”

Emilly Araujo – “BBB 17”

Gleici Damasceno – “BBB 18”

Paula Von Sperling – “BBB 19”

Thelma Assis – “BBB 20”

