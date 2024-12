Relembre os 10 grandes artistas internacionais que passaram pelo Brasil em 2024

2024 foi um ano marcante para a música internacional no Brasil, com uma agenda cheia de shows memoráveis que atraíram multidões e transformou alguns dos artistas em “quase brasileiros”, dignos de uma cidadania.

De grandes festivais como o Rock in Rio 2024 e Lollapalooza Brasil 2024 a apresentações mais intimistas, alguns artistas se destacaram, como é o caso de Madonna, que levou 1,6 milhão de pessoas a praia de Copacabana e Bruno Mars, que fez 15 apresentações em cinco cidades diferentes.

Neste ano, o rapper Post Malone e o cantor Chris Brown ainda virão ao Brasil, ambos no próximo sábado (21). A voz de “Rockstar” se apresentará no Festival Villa Mix, enquanto o artista de R&B fará uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo.

Relembre 10 artistas que passaram pelo Brasil em 2024

Madonna

A Rainha do Pop realizou um show gratuito na praia da Copacabana em maio deste ano para encerrar a “The Celebration Tour”. Além de entoar seus maiores sucessos, Madonna fez questão homenagear algumas personalidades brasileiras que morreram em decorrência da Aids.

Mais tarde, Anitta foi a escolhida para participar da apresentação de “Vogue”, além de Pabllo Vittar e um grupo de ritmistas mirins de escolas de samba que também participaram do espetáculo.

Bruno Mars

O artista havaiano passou mais de um mês no Brasil entre os meses de outubro e novembro, onde realizou 15 apresentações, em cinco cidades diferentes. Além dos shows — que contaram com bordões em português e participações especiais — o artista também compareceu a um bar na Vila Madalena, região boêmia de São Paulo, comemorou seu aniversário e muito mais.

Ao ir embora, Bruninho — como é carinhosamente apelidado pelos fãs — ainda realizou uma homenagem ao Brasil ao compartilhar um funk, que faz referências ao país e utiliza bordões em português. Atualmente, a canção ainda virou hit no TikTok ao redor do mundo, onde mais de 1,7 milhão de usuários já dançaram um trecho da música.

Iron Maiden

Em dezembro, a banda de heavy metal realizou duas apresentações em São Paulo, sendo que a última delas, marcou a despedida do baterista Nicko McBrain, 72, que deixa a banda depois de 42 anos.

Em seu perfil oficial, o grupo publicou uma série de fotos da apresentação. “Obrigado, São Paulo! Você realmente fez desta uma noite que nunca esqueceremos“, diz o texto.

Mariah Carey

Em setembro, a artista se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rock in Rio, ela subiu ao palco usando um vestido brilhoso que estampava as cores e símbolos do Brasil e emocionou o público ao cantar alguns dos seus maiores sucessos dos anos 1990 e 2000.

Já em São Paulo, a sua apresentação teve ingressos esgotados e um bis inédito com música especial para o Brasil: “I Want To Know What Love Is”. A mesma canção foi usada para encerrar o repertório do show no Rio.

Paul McCartney

Em outubro, o ex-Beatle realizou a sua 11ª passagem pelo país e demonstrou a sua alegria de voltar ao Brasil. Ao todo, ele realizou três shows: dois em São Paulo e um em Florianópolis, totalizando 39 apresentações em território brasileiro.

McCartney realizou shows de cerca de três horas e com mais de 30 músicas em sua setlist, onde inclui sucessos dos Beatles, dos Wings e de sua carreira solo. Para a felicidade dos fãs, o artista ainda realiza diversas interações com o público em português. Em SP, ele se arriscou dizendo “e aí, São Paulo?” e “o pai tá on”.

Cyndi Lauper

Aos 71 anos, a voz de “Girls Just Wanna Have Fun” subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio pela primeira vez em sua carreira, em um dia em que apenas mulheres se apresentarão no festival.

Com muitos elogios à sua beleza e disposição, Cyndi Lauper chegou a brincar algumas vezes que não entendi nada do que a multidão gritava, com exceção de seu próprio nome — apesar disso, ela agradeceu em português: “Obrigada”.

Katy Perry

Outra atração que passou pelo festival carioca foi Katy Perry, que lançou no mesmo dia, seu álbum mais recente, “143”. Além de posar com a bandeira do Brasil, a artista ainda distribuiu pizza para quem esperava na porta do hotel em que ela ficou hospedada.

Ainda sobrou espaço na agenda para visitar o Cristo Redentor, receber a chave da casa de Dani Calabresa e ganhar um RG gigante.

The Weeknd

Em setembro, o artista realizou uma apresentação única em São Paulo, em um show que foi transmitido para todo o mundo. Alguns dias antes do concerto, The Weeknd lançou seu novo álbum de estúdio, intitulado “Hurry Up Tomorrow”, o disco promete encerrar a trilogia que começou com os dois álbuns anteriormente lançados.

Linkin Park

Em novembro, a banda de rock voltou ao Brasil pela décima vez, e desta vez, com novos integrantes em sua formação, como é o caso de Emily Armstrong como nova vocalista e Colin Brittain como baterista.

Além dos shows que aconteceram em São Paulo, o grupo lançou o seu novo álbum “From Zero”. O disco conta com 11 músicas, incluindo “Over Each Other”, “The Emptiness Machine” e “Heavy Is the Crown”, lançadas neste ano.

A última vez que a banda tocou em solos brasileiros foi em maio de 2017, dois meses antes da morte de Chester, vocalista original. Já a primeira apresentação ocorreu em 2004. Em 2025, o grupo já possui data para retornar ao Brasil.

Will Smith

O ator e cantor Will Smith também mostrou todo o seu talento durante o Rock in Rio 2024. Em pouco menos de 30 minutos, ele emendou uma série de músicas. Logo no início, ao cantar “Bad Boys”, o artista improvisou um rap em português, se mostrando feliz por estar no festival

Em uma verdadeira celebração, o show finalizou com o palco repleto de pessoas que ajudaram a apresentação acontecer, incluindo o DJ, que se vestiu como o personagem de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço”.