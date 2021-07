Relembre famosos que morreram de Covid-19

Há quem pense que se trata apenas de uma “gripezinha”, mas a Covid-19 já deixou mais de meio milhão de famílias em luto no Brasil. Entre as vítimas, alguns artistas se foram e deixaram muita saudade nos fãs.

Confira os famosos brasileiros de morreram de Covid-19:

Agnaldo Timóteo

O cantor Agnaldo Timóteo morreu no dia 3 de abril de 2021 aos 84 anos. Ele foi internado no hospital com sintomas da doença em 18 de março, mas não resistiu.

Genival Lacerda

O ícone do forró Genival Lacerda faleceu aos 89 anos em 7 de janeiro deste ano. O artista estava internado desde novembro de 2020. Durante sua vida, foi considerado um símbolo da cultura nordestina e chegou a receber uma medalha da Ordem do Mérito Cultural (OMC) no Palácio do Planalto, em 2017.

Nicette Bruno

A atriz Nicette Bruno morreu aos 87 anos no dia 20 de dezembro do ano passado por conta de complicações da doença. Ela estava internada desde 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Paulinho do Roupa Nova

Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, morreu no dia 14 de dezembro. O cantor, que era vocalista do Roupa Nova, tinha 68 anos e estava internado na UTI do Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado em setembro no Complexo Hospitalar de Niterói por conta de complicações da Covid-19.

Eduardo Galvão

O ator Eduardo Galvão morreu no dia 7 de dezembro de 2020 aos 58 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Paulo Gustavo

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos no dia 4 de maio de 2021, após passar mais de um mês intubado. O ator deixou dois filhos, Romeu e Gael, de seu relacionamento com o dermatologista Thales Bretas.

Daisy Lúcidi

A atriz e radialista Daisy Lúcidi morreu em 7 de maio de 2020, aos 90 anos, vítima de complicações da doença. Ela passou 12 dias internada no CTI no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.

Ciro Pessoa

Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs, faleceu no dia 5 de maio de 2020, aos 62 anos. O artista, que estava em meio ao tratamento contra o câncer, acabou sendo infectado em uma de suas tantas visitas ao hospital.

João Acaiabe

Conhecido por seu papel como “Tio Barnabé” do Sítio do Picapau Amarelo, João Acaiabe morreu aos 76 anos na noite de 31 de março deste ano. O artista passou 16 dias internado na UTI por conta de complicações da doença.

