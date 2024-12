Relembre famosos que enfrentaram problemas de saúde em 2024

O ano de 2024 ficará marcado para algumas personalidades que superaram problemas de saúde e enfrentaram momentos bastante difíceis. Para alguns, quase fatais. Internações, transplantes, sangramentos no cérebro e cirurgias cardíacas marcaram esse período. Relembre famosos que passaram por enfermidades neste ano.

Faustão

Fausto Silva está longe da TV por motivos de saúde. Em fevereiro de 2023, o apresentador passou por um transplante de coração e, em fevereiro deste ano, foi internado novamente, desta vez para um transplante de rim.

Ele deixou o hospital no dia 12 de abril, mas desde então não retornou aos holofotes, além de aparecer em fotos nas redes sociais do filho, João Silva, e da esposa, Luciana Cardoso, com quem é casado desde 2002.

Tony Ramos

O ator Tony Ramos, de 76 anos, passou oito dias internado após sofrer um sangramento no cérebro neste ano. O veterano precisou se submeter a duas cirurgias de emergência no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

Durante participação no “Mais Você”, da Globo, Tony revelou a verdadeira causa de sua internação. Ele explicou que um exame constatou que o vírus Epstein-Barr motivou o hematoma intracraniano, que o levou a passar por duas cirurgias na cabeça.

Otaviano Costa

Em julho, o apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, usou as redes sociais para contar que foi submetido a uma cirurgia de sete horas para a retirada de um aneurisma de aorta. No quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com curativo no peito, Otaviano gravou um vídeo relatando em detalhes o que o levou a receber o diagnóstico.

“Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas uma dorzinha estava me incomodando aqui… Como eu não conseguia ir para São Paulo fazer o meu check-up rotineiro há cerca de dois anos, e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o cardiologista Antônio Masetto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha”, iniciou ele, referindo-se de forma carinhosa à esposa, a atriz Flávia Alessandra.

“Em um simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, em um nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, poderia romper minha aorta e isso seria irreversível”, detalhou.

Evaristo Costa

Evaristo Costa, de 48 anos, foi internado em janeiro por complicações da doença de Crohn, uma condição gastrointestinal crônica. O jornalista revelou que chegou a perder 22 quilos em três semanas devido ao problema.

Por meio dos Stories de seu Instagram, Evaristo compartilhou um registro no hospital recebendo atendimento e informou que foi necessário ficar internado. “E minha ‘querida’ Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações”, escreveu ele em um dos registros.

Tonico Pereira

Em novembro, o ator Tonico Pereira, de 76 anos, ficou internado por mais de 20 dias devido a uma pneumonia.

Marcelo Serrado

Marcelo Serrado, de 57 anos, fez um desabafo em suas redes sociais em junho deste ano, relatando ter enfrentado uma nova crise de pânico ao tentar embarcar em um voo com a família de volta para o Brasil.

“Ontem, ao tentar voltar de Miami para o Rio de Janeiro com minha família, não consegui embarcar. Chamei minha mulher de canto, meus filhos estavam ali, e falei: ‘estou sentindo um negócio aqui, não vou embarcar’”, relatou.

“Falei: ‘não vou conseguir, pelo amor de Deus, estou tendo um troço aqui’. Depois de 10 dias de férias, achei que estava bem. Não estava. Ela embarcou com a família, fiquei sozinho no aeroporto, e o que me ajudou foram as mensagens de vocês. Li cada uma, vi que não estava só, não estava sozinho”, agradeceu Serrado, que garantiu, ainda, que vai buscar ajuda especializada para cuidar da saúde mental.

“Agora é me tratar. Isso tem tratamento, como vocês fazem também tratamento de cura do Burnout, da crise de pânico, que é uma coisa que muita gente tem. Agora é seguir em frente nessa luta”, finalizou.

Vera Viel

Em outubro, Vera Viel, de 49 anos, foi submetida a cerca de oito horas de cirurgia, no dia 11 de outubro, véspera de seu aniversário, para a retirada de um tumor na coxa esquerda. Após a cirurgia, a esposa do apresentador Rodrigo Faro seguiu o tratamento com sessões de radioterapia.

Na última semana, a apresentadora usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde, dizendo que faltam apenas duas sessões do tratamento.

“Acabei de fazer 31 de 33 sessões de radioterapia, conversei com os médicos e me emocionei muito. Está terminando. Depois, farei exames de três em três meses no próximo ano. Deus, eu creio no meu milagre”, escreveu.

“Primeiramente, quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje, completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita em meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação”, completou Vera Viel.

Pérola Faria

A atriz Pérola Faria, de 33 anos, foi diagnosticada em julho com hepatite autoimune. Ela segue em tratamento desde então.

Em novembro, Pérola apareceu emocionada nas redes sociais falando sobre seu diagnóstico. “Em julho deste ano, eu recebi um diagnóstico devido às minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou várias jovens a óbito por não ter tratamento adequado!”, iniciou.

“Eu segui realista, mas vivi minha vida. Vai durar quatro anos, então preciso ser feliz nesse processo”, finalizou a artista.

Welder Rodrigues

Em outubro de 2024, o ator Welder Rodrigues, de 54 anos, passou por uma cirurgia cardíaca de peito aberto para colocar duas pontes de safena. A cirurgia foi realizada após o ator descobrir que tinha duas artérias coronárias entupidas, em estágio avançado, e que corria o risco de infarto.

Em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, Welder relatou como detectou o problema de saúde: “Uma sequência de sortes. Estava sentindo uma dor muscular, debaixo da costela, no lado esquerdo. Fui ao médico e fiz uma tomografia. O coração estava entupido”.

Welder comentou também que tinha hábitos alimentares muito ruins, e que “comia açúcar de forma desesperada”: “Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. É só a gente parar e pensar no que está comendo”.

Por fim, o humorista falou sobre sua recuperação: “Maravilhosa. Tenho que obedecer aos médicos, tomar os remédios e fazer fisioterapia. Estou doido para voltar ao palco. Mas eu, particularmente, faço muito trabalho corporal em cena. Estou esperando o corpo ficar 100%”.

“Recalculei a alimentação. No dia em que soube que estava com diabetes, fui ao armário das guloseimas e fiz um ritual: lixo. Açúcar, parou”, finalizou.